[Corona-Livebericht] Rund 235.000 grüne Pässe verlieren mit heute ihre Gültigkeit

[Fragenkatalog] Höchstgericht löchert Gesundheitsminister

[Regierung] Was vom türkis-grünen Sideletter schon Realität ist

[Energiepolitik] Hunderte Millionen gegen hohe Energiepreise: Interveniert der Staat zu Recht?

[Statistik] Reichste Österreicherinnen und Österreicher sind reicher als vermutet

[Smart Home] Matter: Wie ein neuer Standard das Smart Home revolutionieren soll

[Niederösterreich] Das Ergebnis in Waidhofen überraschte auch die Wahlsiegerin MFG

[Wissenschaft] Altes Rätsel um unterschiedliche Hundegrößen teilweise gelöst

[Deutschland] Ermittlungen nach tödlichen Schüssen auf Polizisten in Deutschland

[Großbritannien] Johnson nach Veröffentlichung von "Partygate"-Bericht im verbalen Gewittersturm

[Serien] TV- und Streamingtipps: Die besten Serien im Februar

[Einserkastl] Im Dienste des Steuerzahlers

[Natur] Orcas erlegen Blauwale in Gruppen

[Wetter] Im Bereich der Nord- und Zentralalpen werden zum Teil große Neuschneemengen erwartet, die Lawinengefahr steigt rasch. In fast ganz Österreich bläst starker bis stürmischer Wind, meist aus West. Damit im Bergland auch erhebliche Schneeverwehungen. Von Vorarlberg bis ins Mariazellerland schneit es in den nächsten Stunden intensiv. Erst am Nachmittag kann der Schneefall hier Pausen einlegen, es lockert aber nur stellenweise auf. Im äußersten Westen schneit es zum Teil durchgehend. Im Osten wechseln Sonne, Wolken und einzelne Regen-, Schnee- und Graupelschauer. Im Süden gibt es nur vereinzelt und nur kurz Schneefall oder gefrierenden Regen und die meiste Zeit bleibt es trocken und auch sonnig. Die Temperaturen erreichen minus 2 bis plus 6 Grad.

[Zum Tag] 2009: In Island übernimmt Jóhanna Sigurðardóttir die Regierungsgeschäfte. Sie ist die erste Frau in diesem Amt in Island und weltweit die erste Regierungschefin in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft.