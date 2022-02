Die Polizei bestätigt die "Auflösung einer Versammlung". Aktivistinnen kündigen eine Demo vor der SPÖ-Zentrale an

Die von Klimaaktivistinnen und -aktivisten seit Monaten besetzte Baustelle der Stadtstraße im 22. Wiener Gemeindebezirk wird laut Besetzern derzeit polizeilich geräumt. "Ja, es stimmt. Es ist kein falscher Alarm. Es wird geräumt", sagte die Aktivistin Lena Schilling Dienstagfrüh zum STANDARD. "Wir mobilisieren und schauen, dass so viele Leute wie möglich hinkommen", erklärte Schilling, die für die "Lobau-bleibt"-Bewegung spricht. Beim Start der Räumung, laut Polizei begann sie um 08:15 Uhr, war Schilling nicht vor Ort.

Das Gebiet um die besetzte Baustelle ist großräumig abgesperrt, dutzende Polizeifahrzeuge sind vor Ort. Foto: Krutzler

"Wir stehen friedlich für eine klimagerechte Mobilitätswende ein und kämpfen für eine lebenswerte Zukunft für alle. Statt über Lösungen zu diskutieren, schickt Bürgermeister Ludwig die Polizei und lässt uns gewaltsam räumen. Es ist unglaublich, wie SPÖ und Neos die Interessen der Jugend mit ihrer autofixierten Verkehrsplanung ignorieren und unseren Protest unterdrücken. Sie können uns vielleicht von dieser Baustelle wegtragen, aber unser Widerstand wird nur stärker werden. Wir geben nicht auf!", so Schilling in einer Aussendung.

Demo vor der SPÖ-Zentrale

Angekündigt wurde bereits eine Demonstration. "Bürgermeister Ludwig hält inmitten der Klimakrise am Autobahnbau fest, anstatt endlich klimaneutrale und leistbare Mobilität für alle zu schaffen. Durch die Räumung zeigt er, dass er das Ziel des Klimafahrplans, den Autoverkehr zu halbieren, nicht ernst nimmt", kritisierte der Klimaaktivist Gerrit Osabal von Fridays for Future Wien. "Deshalb rufen wir für heute um 18 Uhr zu einer Solidaritätskundgebung vor der SPÖ-Zentrale auf."

Polizei und Stadt bestätigen Räumung

Die Polizei bestätigte die "Auflösung einer Versammlung": Es gebe aktuell "einen größeren Einsatz im Bezirk Donaustadt, im Bereich der Hausfeldstraße. Bei dem Einsatz handelt es sich um die Auflösung einer Versammlung", hieß es in einer Aussendung.

Foto: Putschögl

Auch die Stadt bestätigte die Räumung. Die für Straßenbau zuständige Magistratsabteilung 28 als Projektbetreiberin wolle jetzt rasch mit den Bauarbeiten fortfahren: "Wir haben als Stadt Wien auf sämtlichen Ebenen seit Oktober versucht, in Gespräche mit den Besetzerinnen und Besetzern zu kommen. Es gab dazu unzählige Angebote, leider ohne Erfolg. Auch wir hätten uns eine friedliche Lösung gewünscht", sagte Thomas Keller, Abteilungsleiter der MA 28.

Vor Ort fanden sich am Dienstagmorgen auch Vertreter der Opposition ein: Der grüne Klubobmann David Ellensohn und FPÖ-Gemeinderat Toni Mahdalik.

Monatelanger Konflikt

Der Konflikt um die Besetzung der Baustellen für die Wiener Stadtstraße – das Camp wurde Ende Sommer aufgestellt – spitzte sich in den vergangenen Monaten immer mehr zu. Im Dezember sah sich die Stadt dazu genötigt, Anwaltsbriefe mit Schadenersatzandrohungen an Aktivisten und Unterstützerinnen zu verschicken – eine Aktion, die für viel Kritik sorgte, weil einerseits Jugendliche angeschrieben wurden, andererseits Personen, die gar nie vor Ort waren. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) beschrieb eine Räumung stets als "letzte Konsequenz".

Foto: Krutzler

Die Aktivistinnen beschwerten sich, dass die Politik nicht auf Gesprächsangebote reagiert habe. Zuletzt kam es dann doch zu einem Gespräch zwischen Aktivisten und der Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) – allerdings ohne Ergebnis. Sima kritisierte nach dem Treffen, dass die Besetzer nicht bereit gewesen seien, über einen "Abzug von der Baustelle für ein in allen Instanzen genehmigtes Projekt" zu sprechen.

Grafik: Der Standard

Unterstützung aus Niederösterreich

Nach dem von Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) verkündeten Aus für den Lobautunnel hatte die Stadt festgehalten, dass die Stadtstraße jedenfalls gebaut werde. Unterstützung gibt es dafür aus Niederösterreich. Die Straße in Aspern – sie soll vierspurig und fast zur Hälfte untertunnelt die Südosttangente mit der Seestadt Aspern verbinden und Ortskerne in der Donaustadt entlasten – sei die Voraussetzung für alle großen Stadterweiterungsprojekte in der Donaustadt, erklärten Sima und ihr niederösterreichischer Kollege Ludwig Schleritzko (ÖVP).

Die Aktivistinnen forderten hingegen Gespräche über "klimagerechte Alternativen zur Stadtautobahn". Ende Dezember brannte es im Camp – die Polizei ermittelt und geht von einem gelegten Brand aus. Verletzt wurde dabei niemand. (Lara Hagen, David Krutzler, 1.2.2022)