Katrin Beierl ist gelandet. Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Peking – Zwei der drei Athletinnen, die am vergangenen Freitag aus medizinischen Gründen die Reise zu den Olympischen Spielen in China noch nicht wie geplant antreten konnten, sind nun bereits eingetroffen bzw. auf dem Weg. Bob-Pilotin Katrin Beierl landete am Dienstag, Langläuferin Teresa Stadlober wird am Mittwoch erwartet. Sie stieg am Dienstag, und damit ihrem 29. Geburtstag in den Flieger. Das ÖOC-Langlaufteam machte mit einem Gratulations-Video in den sozialen Medien gute Laune.

Bei der frisch von Covid-19 genesenen Beierl waren die Ct-Werte zuletzt noch zu schwankend gewesen, bei Stadlober wurden noch Testergebnisse abgewartet. Dies hatte die Abreise verzögert, weil man das Risiko einer möglichen Quarantäne nicht eingehen wollte. In Österreich noch in Warteposition ist Alpinskiläuferin Katharina Gallhuber, der Slalom der Frauen ist für 9. Februar angesetzt.

Am Dienstag trafen weiters die Freeskier Laura Wallner, Lara Wolf, Matej Svancer und Daniel Bacher, Alpinskiläuferin Ramona Siebenhofer, die Rodel-Doppelsitzer Thomas Steu/Lorenz Koller, Yannick Müller/Armin Frauscher sowie Skispringerin Daniela Iraschko-Stolz in China ein. (APA; 1.2.2022)