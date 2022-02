Wordle-Beispiele für Einsteiger. Foto: Screenshot Wordle

New York – Die "New York Times" übernimmt das beliebte Online-Wortspiels "Wordle". Die "New York Times" erweitert damit Spiele und Rätsel eines ihrer wesentlichen digitalen Geschäftsfelder.

Das Unternehmen habe für die Übernahme einen Betrag im niedrigen siebenstelligen Bereich auf den Tisch gelegt, gab die NYT bekannt. Spiele und Rätsel sind Teil der Strategie der "New York Times", Leser über ihre Apps und Websites an sich zu binden. Rund eine Million von 8,4 Millionen bezahlten Digitalabos macht die NYT mit Spielen und Rätseln.

Bei dem täglich neuen digitalen Rätsel gilt es, mit maximal sechs Versuchen ein Wort mit fünf Buchstaben zu erraten. Entwickelt wurde das Spiel vom ehemaligen Reddit-Software-Ingenieur Josh Wardle. Es werde weiterhin kostenlos zur Verfügung stehen und es soll keine Änderungen am Spielablauf geben, so die NYT.

"Wordle wird nun eine Rolle in der täglichen Unterhaltung spielen und Millionen von Menschen auf der ganzen Welt einen weiteren Grund geben, sich an die Times zu wenden, um ihre täglichen Nachrichten und Ansprüche zu befriedigen", ließ das Blatt verlauten. (red, Reuters, 1.2.2022)