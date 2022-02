Mit Lena Meyer-Landrut suchen Alvaro Soler, Wincent Weiss, Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier Nachwuchstalente. Foto: sat.1

"Berlin – Die Sat.1-Castingshow "The Voice Kids" startet am 4. März in ihre zehnte Staffel. Als Jubiläumsgäste treten in diesem Durchgang Mike Singer, Chiara Castelli und Iggi Kelly auf. "'The Voice Kids' gehört zu meinem Leben einfach dazu", zitierte der Sender Sängerin Lena Meyer-Landrut, die bereits zum siebenten Mal als Coach auf dem roten Stuhl Platz nimmt.

Mit Lena suchen ihre Kollegen Alvaro Soler, Wincent Weiss sowie Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier nach Deutschlands besten ganz jungen Nachwuchs-Stars. Moderiert wird die zehnte Staffel von Thore Schölermann und Melissa Khalaj. (APA, 1.2.2022)