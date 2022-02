Anfang September des vergangenen Jahres wurde ein Datenleck mit mehr als 24.000 Daten von positiven PCR-Testergebnissen der HG Lab Truck publik. Foto: APA / EXPA / JOHANN GRODER

Vaduz/Kirchberg – Eine in Liechtenstein ansässige Anwaltskanzlei hat in der Tiroler Datenleck-Causa erste Auskunftsklagen für potenziell Betroffene gegen die Firma HG Lab Truck eingebracht. Laut Aussendung der Kanzlei vom Dienstag zählen augenscheinlich all jene, die zwischen Jänner und Juni 2021 in Tirol positiv auf das Coronavirus getestet wurden, als betroffen. Den Mandanten stehe ein gesonderter Schadenersatz zu, so die Kanzlei. Die HG Lab Truck habe bisher jegliche Auskunft verweigert.

Zu Unrecht, wie die Kanzlei Scheiber, eine auf Datenschutzrecht spezialisierte Anwaltskanzlei, betonte. "In Anbetracht dessen haben wir beim Landesgericht Innsbruck die ersten Auskunftsklagen eingebracht. Ziel der Verfahren wird sein, in Erfahrung zu bringen, ob unsere Mandanten vom Datenleck betroffen sind", informierten die Verantwortlichen.

Mehr als 24.000 geleakte PCR-Test-Ergebnisse

Infolge der verweigerten, aber jedenfalls verspäteten Auskunft über die Betroffenheit von der Datenpanne stünde den Mandanten "ein gesonderter Schadenersatzanspruch nach den Bestimmungen der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)" zu, hieß es. Die Höhe eines "angemessenen Schadenersatzbetrags" bezifferte die Kanzlei auf 1.000 Euro. Jeder, der von der Datenpanne betroffen sein könnte, könne sich weiterhin zum Sammelverfahren unter gesundheitsdatenleck.tirol anmelden.

Anfang September sorgten Enthüllungen des STANDARD und des ORF Tirol über mehr als 24.000 offenbar geleakte positive Tiroler PCR-Test-Ergebnisse für Aufregung. Die Innsbrucker Staatsanwaltschaft leitete ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannt ein. Untersucht werde der Verdacht des Verstoßes gegen das Datenschutzgesetz sowie jener des widerrechtlichen Zugriffs auf ein Computersystem, hieß es.

Direktvergabe ohne Ausschreibung

Die Causa HG Pharma bzw. HG Lab Truck beschäftigt seit Frühjahr 2021 immer wieder Medien und Politik. Die schwarz-grüne Landesregierung war Anfang Mai wegen der Causa unter Beschuss geraten. Vor allem die Direktvergabe des millionenschweren Auftrags ohne Ausschreibung im September 2020 an die Firma von Ralf Herwig sorgte für Kritik. Er selbst legte die Geschäftsführung im Mai 2021 zurück, seine Frau ist seither Geschäftsführerin. Das Land stellte ein unrechtmäßiges Handeln stets in Abrede.

Es stand der Vorwurf im Raum, dass die HG Lab Truck die vom Land in Auftrag gegebenen PCR-Tests "nicht sach- und fachgerecht durchgeführt hätte bzw. zur Durchführung solcher Tests nicht qualifiziert und berechtigt gewesen sei". Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hatte einen Vorhabensbericht an die Oberstaatsanwaltschaft Wien übermittelt, sich letztlich aber dagegen entschieden, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. (APA, 1.2.2022)