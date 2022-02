Die Lawinensituation bleibt angespannt, auch auf den Straßen kommt es zu Verkehrsbehinderungen und Unfällen. Foto: APA/EXPA/ JFK

Innsbruck – Der Lawinenwarndienst Tirol warnt aufgrund starker Schneefälle vor einer großen Lawinengefahr im Bundesland. Sie werde im Laufe des Dienstags in weiten Teilen auf die Stufe 4, also große Gefahr, steigen – davon ausgenommen sei nur das südliche Osttirol, erklärte der Leiter des Tiroler Lawinenwarndiensts, Rudi Mair, in einer Aussendung.

Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) erwartete für Tirol Neuschneemengen von einem bis zu 1,8 Metern. Hauptbetroffen seien die Silvretta-Arlbergregion, die Lechtaler Alpen bis zum Karwendel und der Alpenhauptkamm. "Der stürmische Wind während der starken Schneefälle ist der Baumeister großer Lawinen. Deshalb ist äußerste Vorsicht angebracht. Lokal kann es auch zu Sperren lawinengefährdeter Verkehrswege kommen", erklärte Mair. Alle Wintersportlerinnen und Wintersportler sollten deshalb auf gesicherten Pisten bleiben.



Auch im Süden Vorarlbergs gilt am Dienstag Lawinenwarnstufe 4. Spontane Auslösungen und größere Lawinen seien möglich, nachdem bis zu sechzig Zentimeter Schnee gefallen und vom stürmischen Wind verfrachtet worden seien, hieß es im täglichen Bericht der Landeswarnzentrale. In tieferen Lagen gingen die für die Nacht prognostizierten starken Schneefälle als Regen nieder, ein Verkehrschaos im Rheintal blieb damit aus. Für Dienstag, insbesondere für den Abend, wird auf den Bergen erneut bis zu einem halben Meter Neuschnee erwartet, die Lawinensituation bleibt somit angespannt.

Wegsperren auf der Nordkette

Die Neuschneemengen veranlassten die Innsbrucker Lawinenkommission am Dienstag zu vorsichtshalben Wegsperren im Bereich der Nordkette. Betroffen waren der Kollnerweg (Höttinger Bild bis Gramartboden), der Höttinger Graben (Bildhöll) sowie die Zufahrt zur Arzler Alm. Zudem waren der Amarellerweg (Mühlau), der Rosnerweg im Bereich Mühlauer Graben sowie zwischen Hungerburg und Arzl nicht begeh- bzw. befahrbar, wie die Stadt Innsbruck in einer Aussendung mitteilte.

"In den kommenden Tagen ist in den Bergen höchste Vorsicht geboten. Ich appelliere an die Vernunft der Bevölkerung, die Gefahr nicht zu unterschätzen und die jeweiligen Sperren auf der Nordkette zu berücksichtigen", betonte der für Wald und Natur sowie für Sicherheit zuständige Innsbrucker Vizebürgermeister Johannes Anzengruber (ÖVP). Wann die Wege wieder passierbar sein werden, sei derzeit noch nicht bekannt, die Situation werde laufend aktualisiert. Aktuelle Informationen zu allen Lawinensperren sind auf www.innsbruck.gv.at zu finden, hieß es.

Zahlreiche Unfälle am Montag

Alle Lawinenkommissionen im Land seien in Bereitschaft, versicherte Elmar Rizzoli vom Tiroler Zentrum für Krisen- und Katastrophenmanagement. Die Entwicklung der kommenden Tage werde vom Lawinenwarndienst und der Landeswarnzentrale "laufend neu beurteilt". Zu beachten seien zudem "stets auch die regionalen Warnungen von Behörden und Einsatzorganisationen sowie der verstärkte Einsatz von Schneeräumfahrzeugen". Die Schneefälle können auch zu Problemen auf den Straßen führen, unterstrich Rizzoli. Wegen möglichen Schneebruchs sollten zudem Aufenthalte in Parks und Wäldern vorübergehend vermieden werden. Im Straßenverkehr sei Rücksicht auf Schneeräumfahrzeuge zu nehmen. Das Land verwies auf den Euregio-Lawinenreport, der täglich ab 17 Uhr unter lawinen.report für den darauffolgenden Tag abgerufen werden kann.



Am Montag kam es in Tirol bereits zu zahlreichen Unfällen mit einigen Verletzten. In Schlitters (Bezirk Schwaz) und Kramsach (Bezirk Kufstein) gerieten Fahrzeuge auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen. In Maurach (Bezirk Schwaz) kam es zu einem Unfall mit fünf Fahrzeugen und in Breitenwang (Bezirk Reutte) verlor ein 18-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrzeug. (APA, red, 1.2.2022)