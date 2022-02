In dieser Galerie: 3 Bilder Tom Brady zieht sich nach einer langen und glorreichen Karriere zurück. Foto: AFP/TIMOTHY A. CLARY 5. Februar 2017 in Houston, Texas: Brady mit der Vince-Lombardi-Trophäe, nachdem er mit den New England Patriots den 51. Super Bowl gewonnen hatte. Foto: AFP/TIMOTHY A. CLARY Führungsspieler Brady im Einsatz für die Patriots. Foto: REUTERS/Mike Segar

Tampa – Nach 22 Jahren und sieben Super-Bowl-Siegen ist Schluss: Footballstar Tom Brady beendet mit 44 seine unvergleichliche NFL-Karriere und verlässt das Rampenlicht. Zuletzt hatte es bereits Medienberichte über den bevorstehenden Abschied gegeben, jetzt machte es der Quarterback der Tampa Bay Buccaneers offiziell. Die US-Profiliga verliert den GOAT, ihren Größten aller Zeiten.

Brady hat sich nach dem Play-off-Aus mit dem Titelverteidiger Tampa Bay Buccaneers gegen eine Fortsetzung seiner einmaligen Laufbahn entschieden. "Meine Karriere war eine nervenaufreibende Reise, weit jenseits dessen, was ich mir hätte vorstellen können, und voller Höhen und Tiefen", teilte Brady am Dienstag über seine Social-Media-Kanäle mit. "Dies ist schwierig zu schreiben, aber: Ich werde diese Hingabe zum Sport nicht mehr leisten."

Es sei an der Zeit, sich seinen zwei Kindern, anderen Projekten und seiner Ehefrau Gisele zuzuwenden: "Ich liebe dich, Liebe meines Lebens", schrieb er bei Twitter und setzte ein Herzchen dahinter. "Ich fühle mich wie der glücklichste Mensch der Welt."

Die Liga hatte unter #ThankyouTom bereits nach dem "Fehlalarm" am Samstag umgehend Dankesworte ("Keiner konnte es besser") und einen Zusammenschnitt seiner besten Würfe getwittert. Viele frühere Wegbegleiter und heutige Bucs-Spieler dankten für die gemeinsame Zeit.

Bei den New England Patriots hatte Brady in 19 Jahren eine Titel-Dynastie aufgebaut. 2020 setzte er seine Karriere in Florida fort, wo er mit den Buccaneers auf Anhieb noch einen Super Bowl gewann. In den diesjährigen Play-offs scheiterten die Bucs nach einer packenden Aufholjagd in der Divisional Round an den Los Angeles Rams. Sein Quarterback-Kollege Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs), der ebenfalls eine Ära des Spiels prägen könnte, kommentierte den Abschied bei Twitter mit einer Emoji-Ziege – dem Zeichen für GOAT: Greatest Of All Time.

Tom Brady ist eine Sport-Ikone der USA, es gibt kaum noch Pass-, Sieg- oder Touchdown-Rekorde, die er nicht hält. Berühmt war er als phänomenaler Game-Manager mit dem perfekten Gefühl für den Moment. Seine unglaubliche körperliche Fitness bis ins hohe Sportler-Alter war mehr als verblüffend.

Der fünfmalige Super-Bowl- und dreimalige NFL-MVP (wertvollster Spieler) wird sich wohl vorerst ins Privatleben zurückziehen und seine zahlreichen Unternehmungen leiten.

Nach der jüngsten Niederlage war Brady gedankenverloren aus der Arena geschlichen. Beinahe hätte er noch eine seiner legendären Aufholjagden gekrönt – wie 2017 im Super Bowl gegen die Atlanta Falcons, beim irrwitzigen 34:28 nach 3:28-Rückstand.

Es blieb wie schon seit Jahren die Frage: War es das? Diesmal tatsächlich? Ja! Und nun? Brady schrieb: "Ich schaue von Tag zu Tag." (sid, red, 1.2.2022)