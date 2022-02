Enttäuschung bei Lionel Messi. Foto: EPA/YOAN VALAT

Paris – Titelverteidiger Paris Saint-Germain hat das Viertelfinale des französischen Fußball-Cups beim Comeback von Lionel Messi überraschend verpasst. Trotz drückender Überlegenheit scheiterte der Hauptstadt-Club am Montag gegen OGC Nizza mit 5:6 im Elfmeterschießen. Nach 90 Minuten war es vor knapp 5.000 Zuschauern im Prinzenpark 0:0 gestanden. Danach ging es ohne Verlängerung direkt ins Elferschießen. Xavi Simons scheiterte mit dem 14. Penalty an Nizzas Goalie Marcin Bulka.

PSG war klar dominierend, die Gäste, bei denen der Österreicher Flavius Daniliuc auf der Bank saß, hatten nur ein paar Konterchancen. Der eingewechselte Kylian Mbappé traf in der Nachspielzeit die Latte. Für Messi war es nach seiner Corona-Infektion Anfang Jänner die erste Partie in diesem Jahr. Neymar fehlte hingegen, der Brasilianer befindet sich noch im Aufbautraining. PSG ist in der Ligue 1 souveräner Tabellenführer – derzeit mit elf Punkten vor Verfolger Nizza, der nun im Cup-Viertelfinale auf Olympique Marseille trifft. (APA; 1.2.2022)