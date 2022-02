Derzeit ermittelt die Exekutive wegen des Verdachts der Brandstiftung und der Sachbeschädigung. Auch der Verfassungsschutz wurde in der Causa hinzugezogen

Die sieben Einsatzfahrzeuge waren nach dem möglicherweise gezielten Anschlag komplett ausgebrannt. Foto: APA/TOBIAS STEINMAURER

In der Nacht auf Montag wurden im zweiten Wiener Gemeindebezirk sieben Einsatzfahrzeuge des Bundeskriminalamts angezündet. Bewohner in den umliegenden Wohnungen filmten die Szenerie, die sich da in ihrem Grätzel abspielte (siehe Videos). Derzeit ermittelt die Brandgruppe der Polizei gemeinsam mit dem Verfassungsschutz wegen des Verdachts der Brandstiftung und der Sachbeschädigung. Bei einem der Fahrzeuge wurde auch ein Fenster eingeschlagen.

Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Auffällig in der Causa ist allerdings, dass die Autos ausgerechnet vor dem Joint Operational Office (JJO) abgestellt waren. Die Beamtinnen und Beamten jener Abteilung sind mit der Bekämpfung von Menschenhandel und Schlepperei beschäftigt.

Wie Puls24 berichtete, seien die Einsatzfahrzeuge auf Parkplätzen abgestellt worden, die laut der dortigen Beschilderung ausschließlich die Polizei nutzen dürfe. Laut "Kurier" seien außerdem auch die Ausnahmegenehmigungen für die Parkplätze hinter den Windschutzscheiben der Autos gelegen. Daher sei es naheliegend, dass der Ort des Brandanschlags nicht zufällig gewählt worden sein dürfte, wird in beiden Medien vermutet.

Nach Informationen der Tageszeitung scheinen Ermittler an den Vorderreifen von mindestens sechs Fahrzeugen bereits eindeutige Spuren festgestellt zu haben, die auf Brandstiftung hindeuten könnten. Möglicherweise seien Textilien zunächst in Benzin oder andere brennbare Flüssigkeiten getränkt und anschließend an den Radkästen der Fahrzeuge angebracht worden, heißt es im "Kurier".



Am Dienstagvormittag teilte ein Sprecher der Polizei mit, vorläufig noch keine weiteren Neuigkeiten in der Causa bekanntgeben zu können. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) versicherte im Vorfeld, dass die Ermittlungen "auf Hochtouren" laufen würden. Karner verurteilte wie Kanzler und Parteikollege Karl Nehammer den Brandanschlag. Es sei nicht nur "ein hinterhältiger Angriff auf die Polizei", sondern vor allem auch eine Gefahr für die Anrainer gewesen, sagte Karner. (jan, 1.2.2022)