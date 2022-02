Erst kürzlich ertönte der Chansonklassiker "Für mich soll's rote Rosen regnen" wieder in aller Öffentlichkeit: Beim Großen Zapfenstreich der deutschen Bundeswehr zur Verabschiedung von Bundeskanzlerin Angela Merkel Anfang Dezember wünschte sich diese eines der bekanntesten Lieder von Hildegard Knef. Bei vielen vor allem für ihre unverwechselbare Stimme und ihre zahlreichen Lieder bekannt, hatte "die Knef" ihre Karriere ursprünglich als Schauspielerin in der Nachkriegszeit begonnen. Knef drehte Filme in den USA, Italien, Frankreich, England und Deutschland und wurde am New Yorker Broadway gefeiert.

Grande Dame des deutschen Chansons

Erst in den 1950er-Jahren trat Hildegard Knef vermehrt als Sängerin auf. Ella Fitzgerald bezeichnete sie einst als "die größte Sängerin ohne Stimme". Und tatsächlich: Ihre extrem tiefe, rauchige Stimme wurde zu ihrem Markenzeichen, brachte ihr weltweiten Erfolg und den Beinamen der "Grande Dame des deutschen Chansons". Zu ihren bekanntesten Liedern gehören "Aber schön war es doch" , "In dieser Stadt" oder "Eins und eins, das macht zwei". Mit selbstironischen Texten konnte Knef mit "Für mich soll's rote Rosen regnen" oder "Von nun an ging’s bergab" überzeugen. Die Liste ihrer Lieder ist lange – müssten Sie aber aus den erfolgreichsten Songs wählen: Welche wären Ihre Favoriten?

Welche sind Ihre liebsten Knef-Lieder?

Welcher weniger populäre Song der Künstlerin ist Ihr Favorit? Und welche ihrer Coversongs gefallen Ihnen am besten? Was verbinden Sie mit der Künstlerin? Haben Sie Hildegard Knef einmal live erlebt? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 1.2.2022)