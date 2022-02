Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei der Preis-Verleihung im Oktober 2021. Foto: APA/BUNDESHEER/PETER LECHNER

Wien – Die Journalistengewerkschaft hat wieder den "Kurt Vorhofer-Preis" und "Robert Hochner-Preis" ausgeschrieben. Teilnahmeberechtigt sind aktuelle Arbeiten aus der politischen Berichterstattung, die ab Mai 2021 entstanden sind. Einreichfrist ist der 22. April, verliehen werden die Preise durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

"Kurt Vorhofer-Preis"

Mit dem "Kurt Vorhofer-Preis werden journalistische Arbeiten in Printmedien geehrt, die sich mit "Fragen der österreichischen Politik befassen und soziale Komponenten in ausreichendem Maß berücksichtigen", heißt es in der Ausschreibung. 2021 ging der Kurt-Vorhofer-Preis wie berichtet an "Wiener Zeitung"-Chefredakteur Walter Hämmerle.

"Robert Hochner-Preis"

Arbeiten für den "Robert Hochner-Preis" sollten sich durch "kritisches Denken, Courage, hohe Fachkompetenz und soziale Verantwortung" auszeichnen. Benannt nach dem jahrelangen ORF-Anchorman, wird die Auszeichnung für politische Berichterstattung in Radio und Fernsehen vergeben. Vergangenes Jahr wurde Puls-4-Moderatorin Alexandra Wachter mit dem Robert-Hochner-Preis ausgezeichnet.

Die Auszeichnungen werden in Kooperation mit dem Verbund vergeben, dotiert sind sie mit je 7.500 Euro. Über die Vergabe des Preises entscheidet eine von der Journalistengewerkschaft bestellte Jury. (red, 1.2.2022)