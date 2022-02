But Beautiful, Zwillinge – Ziemlich beste Freunde?, Katarina Witt – Weltstar aus der DDR, Three Kings – dazu die Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: Jungbrunnen Joghurt? Chinesen pilgern in ein bulgarisches Dorf Joghurt aus den Rhodopen gilt in Bulgarien als mystisches Elixier für langes Leben. Damit werden nun auch Milchprodukte in China beworben. Und schon machen sich die Chinesen auf in das kleine bulgarische Bergdorf Momchilovtsi. Bis 20.15, Arte

20.15 REPORTAGE

Dok 1: Zwillinge – Ziemlich beste Freunde? Eineiigen Zwillingen sagt man eine besonders starke Verbindung nach. Lisa Gaden stätter versucht dieses Phänomen zu er gründen. Bis 21.05, ORF 1

20.15 CLAUDE CHABROL

Die zweigeteilte Frau (La fille coupée en deux, F/D 2006, Claude Chabrol) Die attraktive TV-Moderatorin Gabrielle (Ludivine Sagnier) beginnt eine Affäre mit einem älteren Erfolgsautor (François Berléand), entfesselt aber auch die Leidenschaft eines krankhaft eifersüchtigen Millionenerben (Benoît Magimel). Claude Chabrols von einem realen Kriminalfall inspirierter Blick auf die Bourgeoisie büßte auch am Ende seiner Karriere nichts von seiner Schärfe ein. Bis 22.05, Arte

Zieht einen älteren Erfolgsautor und einen jungen Millionenerben in ihren Bann:Ludivine Sagnier als TV-Moderatorin in "Die zweigeteilte Frau", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Pathé Films/France 2 Cinéma/Integral Film

20.15 DOKUMENTATION

Katarina Witt – Weltstar aus der DDR Die zweifache Olympiasiegerin Katarina Witt ist die erfolgreichste Sportlerin in der Geschichte des Eiskunstlaufs. Der Film von Jobst Knigge zeigt den Weg der Eiskunstlauflegende aus Sachsen bis nach Hollywood. Die Privilegien hatten einen Preis: Katarina Witt wurde systematisch von der Stasi überwacht. Für die TV-Dokumentation öffnet sie erstmals nach Jahrzehnten ihre Stasi-Akten. Bis 21.45, 3sat

21.05 DOKUMENTATION

Dok 1: Mein perfektes Ich Die sozialen Medien heizen den Wunsch nach perfekter Selbstinszenierung an. Die Doku geht der Frage nach, ab wann der Optimierungswahn gefährlich wird. Ab 22.05 Uhr diskutiert Lisa Gaden stätter mit ihren Gästen über Die Beauty-Diktatur – Wie entkommen wir dem Schönheitswahn? Bis 22.45, ORF 1

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: China – die überwachten Spiele China baut sein rigides digitales Überwachungssystem laufend weiter aus. Die totale Kontrolle der Staatsbürger vollzieht sich schleichend und für viele oft unbemerkt. Um den boomenden Immobiliensektor des Landes geht es im Anschluss unter dem Titel Der chinesische Traum – Immobilien ohne Ende im Weltjournal+. Bis 23.05, ORF 2

22.55 SCHATZSUCHE

Three Kings (USA 1999, David O. Russell) Kurz nach Ende des Zweiten Golfkriegs machen sich vier Soldaten auf die Suche nach dem Schatz Saddam Husseins – und eine Menge Feinde. Eine bitterböse Starparade im heißen Wüstensand. Bis 1.05, Kabel 1

23.00 DOKUMENTARFILM

But Beautiful – Nichts existiert unabhängig (D 2019, Erwin Wagenhofer) Filmemacher Erwin Wagenhofer geht der Frage nach, wie ein gutes und gelungenes Leben aussehen könnte. Bis 0.55, Arte