Bei Grabungen stießen Forschende in Salerno auf die Mauern eines historischen Tempels. Daneben konnten sie auch Artefakte einer großen Seeschlacht bergen

Ein Tempel für Athene, die Göttin der Weisheit. Nach 2.500 Jahre langem Schlummer wurde das Bauwerk nun teils freigelegt. Foto: ANSA/Parco Archeologico di Paestrum e Velia

Als antike griechische Hafenstadt zieht Elea Scharen von Besuchern an. Teils auch nach ihrer römischen Bezeichnung Velia genannt, gehört sie heute zum Küstenort Ascea in der Provinz Salerno und bildet eine bedeutende Ausgrabungsstätte. Bekanntheit erlangte die Stadt auch als Wiege der Philosophenschule der Eleaten, zu deren Vertretern Parmenides und Zenon von Elea zählen. Gemeinsam mit der Ausgrabungsstätte Paestum bilden sie den Archäologiepark Paestum und Velia.

Ausgrabungen brachten etliche Artefakte ans Licht. Foto: ANSA/Parco Archeologico di Paestrum e Velia

Bei Ausgrabungen haben Archäologen in der süditalienischen Stadt nun die Reste eines etwa 2.500 Jahre alten Tempels sowie Artefakte einer großen Seeschlacht freigelegt. Nach ersten Analysen gehen die Forschenden davon aus, dass der Tempel eine Länge von 18 Metern und ein Breite von sieben Metern hat. Das Bauwerk dürfte der Göttin der Weisheit, Athene, gewidmet sein.

Blick in die Geschichte

"Die archäologischen Funde auf der Akropolis von Elea (Velia) lassen eine heilige Bestimmung des Bauwerks vermuten", erklärte Massimo Osanna, Generaldirektor der italienischen Museen, in einer Mitteilung des italienischen Kulturministeriums.

Kriegsutensilien deuten Forschenden zufolge auf eine historische Seeschlacht hin. Foto: ANSA/Parco Archeologico di Paestrum e Velia

Die archäologischen Ausgrabungen auf der Akropolis von Elea waren seit letztem Juli im Gange und wurden nun abgeschlossen. "Es ist wichtig, weiterhin mit Überzeugung in die archäologische Forschung zu investieren", sagte Kulturminister Dario Franceschini. Denn die hervorgebrachten Ergebnisse erlauben es, die ältesten Lebensphasen der Stadt zu beleuchten und die Geschichte des Mittelmeerraumes zu enthüllen.

Historische Schlacht

Die beteiligten Forscher gehen davon aus, dass der nun entdeckte Tempel nach der Seeschlacht von Alalia erbaut wurde. In seinen Berichten hielt der griechische Geschichtsschreiber Herodot die verhängnisvolle Schlacht fest.

Die Grabungen unweit der Küste nahmen mehr als ein Jahr Zeit in Anspruch. Foto: ANSA/Parco Archeologico di Paestrum e Velia

Diese soll sich zwischen 540 und 535 vor Christus an der Ostküste der Mittelmeerinsel Korsika zugetragen haben. Demnach vertrieben die Punier und Etrusker damals griechische Siedler aus der Stadt Alalia auf Korsika. Ursprünglich stammten diese aus der antiken griechischen Stadt Phokaia, die in der heutigen Türkei an der Ägäis liegt. Die Griechen flohen deshalb und gründeten auf dem italienischen Festland die Stadt Elea (Velia). (APA, mare, 1.2.2022)