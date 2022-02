Fälschungen dieser Art feiern in den USA Hochkonjunktur. Foto: ROBYN BECK

Derzeit laufen Ermittlungen gegen einen New Yorker Polizisten und seine Frau, die gefälschte Impfzertifikate an Interessierte verkauft haben sollen, damit diese etwa die Arbeit verweigern oder Regierungsvorgaben entkommen konnten. Für ein Zertifikat für einen Erwachsenen verlangte der Polizist 220 Dollar, für eines für Kinder musste man 85 Dollar zahlen.

Lukratives Geschäft

Der 49-jährige Mann soll mit seiner Frau und einer gemeinsamen Freundin zusammengearbeitet haben, die als Krankenschwestern tätig waren. So hatte das kriminelle Team Zugang zu Patienten, denen sie die gefälschten Zertifikate anboten und gleichzeitig die Eintragung in die staatliche Impfdatenbank vornehmen konnten.

Laut einem Bericht der "New York Daily News" fanden Polizisten bei einer Hausdurchsuchung der Angeklagten rund 900.000 Dollar in bar und ein Sparbuch, auf dem rund 1,5 Millionen Dollar abgelegt waren. Laut der Zeitung laufen gerade interne Ermittlungen gegen die Verdächtigen. Eine Anfrage von "Gizmodo", ob der Polizist bereits suspendiert sei, blieb bisher ohne Reaktion.

Schon lange sind gefälschte Impfzertifikate in den USA ein großes Problem, obwohl das FBI die Herstellung schon zu Beginn der Pandemie als gesetzeswidrig einstufte. Auch die Gouverneurin von New York, Kathy Hochul, unterzeichnete letztes Jahr ein neues Gesetz, das Fälschungen dieser Art als schweres Vergehen einordnet. Die Angeklagten müssen sich voraussichtlich wegen Urkundenfälschung und der Einreichung dieser verantworten.

Gegenüber der Associated Press ließ der zuständige Staatsanwalt wissen, dass die genannten Anklagepunkte hoffentlich eine "Nachricht an alle Leute sind, die versuchen, das System auszutricksen". Man werde die Verantwortlichen immer finden und sie "im vollen Umfang" zur Rechenschaft ziehen.

Fälschungsboom

Oftmals sind Fälschungen leicht als solche zu erkennen, doch aufgrund der hohen Gewinne versuchen sich immer mehr Menschen daran, Zertifikate herzustellen. Bis September 2021 meldeten die US-Zollbehörden rund 6.000 vergleichbare Fälle, darunter auch Pakete aus China, wo US-Bürger diese Fälschungen bestellt hatten. Auch im medizinischen Bereich werden immer mehr Fälle aufgedeckt, wo Mitarbeiter Impfzertifikate für Nichtgeimpfte ausstellten. Allein für die Registrierung falscher Zertifikate wurden bis zu 250 Dollar bezahlt, berichtet etwa die "Washington Post."

Der aktuelle Fall rund um einen New Yorker Polizisten ist deshalb in den USA aktuell unter besonderer Beobachtung, weil man schon länger davon weiß, dass in den Reihen der Polizei eine sehr hohe Impfskepsis herrscht und die Impfquote im Vergleich zu anderen Berufsgruppen sehr niedrig ist. Immer wieder protestierten 2021 Polizisten in mehreren US-Staaten gegen die Impfpflicht und drohten mit Kündigung, wie etwa Reuters berichtete. (red, 1.2.2022)