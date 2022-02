Katar, sie kommen! Foto: AFP/KARIM SAHIB

Dubai – Nach dem Iran hat sich auch Südkorea in der asiatischen Fußball-WM-Qualifikation das Ticket für die Endrunde in Katar Ende des Jahres gesichert. Die vom Portugiesen Paulo Bento betreuten und weiter ungeschlagenen Südkoreaner feierten am Dienstag in Dubai einen 2:0-Sieg gegen Syrien und können damit in der Gruppe A nicht mehr von den ersten beiden Tabellenplätzen verdrängt werden. Der Iran hatte sich seine Turnier-Fahrkarte bereits am Donnerstag vorzeitig gesichert.

Südkorea ist seit 1986 bei Weltmeisterschaften Stammgast. Der WM-Vierte von 2002 nimmt bereits zum zehnten Mal in Folge an einer WM-Endrunde teil, zum elften Mal insgesamt. (APA/sda, 1.2.2022)