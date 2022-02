Marie-Theres Arnbom mit einem Bild des Palais Lobkowitz, das das Österreichische Theatermuseum beherbergt. Foto: APA/Robert Jäger

Wien – Von Nestroy bis zum Nino aus Wien: So oder ähnlich könnte die erste Ausstellung heißen, die Marie-Theres Arnbom, seit Jahresbeginn als Direktorin des Österreichischen Theatermuseums im Amt, verantwortet. Die für Herbst geplante Schau, in der auch Mozart, Falco, Qualtinger oder Marianne Mendt nicht fehlen werden, weitet den Begriff des Austropop auf Phänomene und Persönlichkeiten einer "austropopulären Kultur" aus.

Dies ist ein erstes Zeichen dafür, dass sich das Theatermuseum künftig breiter aufstellen will. "Theater, das ist nicht nur Sprechtheater", so Arnbom bei der Pressekonferenz am Dienstag. Alle Bühnensparten sollen einbezogen werden. Dafür stehen dem zum KHM-Verbund gehörenden Museum künftig auch die frei gewordenen Räumlichkeiten der temporär hier beherbergten Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste zur Verfügung. Sie werden nach Rückbauarbeiten ab Herbst bespielt werden. Dass sie vorläufig leer bleiben, ist auch eine Begleiterscheinung der Pandemie, in der das KHM Standorte trotz massiver Besuchereinbrüche von bis zu 80 Prozent geöffnet halten will, zugleich aber Angebote kürzen muss.

Tiere auf der Bühne

Die gesamte Ausstellungsfläche im Palais Lobkowitz beträgt nun 1000 Quadratmeter. Arnbom will sie vor allem mit Wechselausstellungen bespielen. Diese sollen "nicht fad" sein, so die Direktorin: "Akademisch in der Forschung, aber in der Präsentation Freude machend." Auch der Innenhof soll für Veranstaltungen geöffnet werden. Bereits in Planung befindet sich eine Ausstellung über Tiere auf der Bühne, in der etwa die außerordentlichen Entwürfe der Kostümbildnerin Stella Junker-Weißenberg (1901–1986) gezeigt werden sollen. Hierfür wird u. a. mit dem Naturhistorischen Museum kooperiert.

Im Anschluss an die aktuell laufende Schau Theaterkult und Sammelleidenschaft startet im Juni noch eine vom inzwischen pensionierten Direktor Thomas Trabitsch vorbereitete Ausstellung zur Theaterfotografin Christine de Grancy. Übrigens: Im Depot des Museums lagern rund 1,6 Millionen Fotografien aus diversen Nachlässen.

Ab April werden Fassade und Hof des Palais Lobkowitz saniert. Es ist das älteste Barockpalais der Innenstadt und wird seit 1991 als Theatermuseum genützt. (Margarete Affenzeller, 2.2.2022)