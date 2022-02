Soldaten in Bissau (Archivbild). Foto: AFP/Seyllou

Bissau / Dakar / New York – Im westafrikanischen Guinea-Bissau hat es der regionalen Staatengemeinschaft Ecowas zufolge einen Putschversuch gegeben. Rund um den Regierungspalast werde geschossen, teilte die Ecowas am Dienstag mit. "Ecowas verurteilt diesen Putschversuch und zieht das Militär für die Sicherheit von Präsident Umaro Sissoco Embaló und seiner Kabinettsmitglieder zur Rechenschaft." Wie Ecowas zeigte sich auch UN-Generalsekretär António Guterres tief besorgt angesichts der Berichte. Guterres verlange ein sofortiges Ende der Gewalt und fordere zum Respekt der demokratischen Institutionen des Landes auf, erklärte ein UN-Sprecher.

Beobachtern zufolge fielen die Schüsse, als der Präsident eine außerordentliche Kabinettssitzung abhielt. Aus Sicherheitskreisen verlautete, es könnte Tote gegeben haben. Mehrere Menschen seien von Schüssen getroffen worden. Wer diese abgab, konnte unabhängig zunächst nicht in Erfahrung gebracht werden. Die Nachrichtenagentur Reuters bemühte sich bei Regierungsmitgliedern um Informationen. Telefonanrufe blieben jedoch unbeantwortet. Am Dienstagnachmittag herrschte nach Angaben eines Bürgerrechtlers in der Hauptstadt Bissau angespannte Stille. Sonst belebte Straßen blieben demnach weitgehend leer.

In Westafrika hat es in den vergangenen eineinhalb Jahren eine Reihe von Coups gegeben. So haben die Militärs im benachbarten Guinea sowie in Mali und in Burkina Faso die Macht übernommen. Guinea-Bissau selbst galt seit Jahren als politisch instabil: Neun Coups oder Putschversuche wurden seit der Unabhängigkeit von Portugal im Jahr 1974 gezählt. Am Dienstag empfahl die portugiesische Botschaft in Guinea-Bissau ihren in dem afrikanischen Land lebenden Staatsbürgern, zu Hause zu bleiben. (Reuters, 1.2.2022)