Die Feuerwehr konnte die Menschen noch rechtzeitig evakuieren (Symbolbild). Foto: Wedel/Kirchner-Media/imago images

Bei einem Brand in einem Appartementhaus in Zell am See hat die Feuerwehr in der Nacht auf Mittwoch das Gebäude evakuiert und über 30 Personen aus dem brennenden Gebäude gebracht. Das Feuer war gegen 0.45 Uhr aus noch nicht bekanntem Grund in der im Haus befindlichen Nachtbar ausgebrochen, die bis zur Sperrstunde um 22 Uhr in Betrieb gewesen war, berichtete die Polizei. Die Urlauber und Hauseigentümer wurden in einem Hotel in der Nähe untergebracht. Verletzt wurde niemand.

Gut 50 Feuerwehrleute aus Zell am See und Bruck an der Glocknerstraße konnten ein Übergreifen der Flammen auf die oberen Stockwerke verhindern. Das Lokal im Keller wurde aber stark beschädigt. Brandermittler und Sachverständige sollen nun die Brandursache klären und den genauen Schaden erheben. (APA, 2.2.2022)