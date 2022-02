Wiener am Kopf getroffen – NBA-Leader Phoenix gewann zum elften Mal in Folge

Als Jakob Pöltl noch mitwirkte. Foto: Reuters/Daniel Dunn-USA TODAY Sports

San Antonio (Texas) – Die San Antonio Spurs haben am Dienstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) einen zum Greifen nahen Sieg gegen die Golden State Warriors noch aus der Hand gegeben. Jakob Pöltl wirkte beim 120:124 nur 12:18 Minuten mit, nachdem ihn "im zweiten Viertel ein Ellbogen am Kopf erwischt hatte", wie es der Center formulierte. Er bilanzierte mit sieben Punkten, fünf Rebounds und je einem Assist, Steal sowie Block.

Die Spurs hatten gegen die stark ersatzgeschwächt angetretene Nummer zwei der Liga – bei den Warriors fehlten u.a. Superstar Stephen Curry, Klay Thompson und Andrew Wiggings – bis zu 17 Punkte Vorsprung herausgeholt. Ins Schlussviertel gingen sie mit einem vermeintlich komfortablen 104:89, brachen dann jedoch ein. Der letzte Abschnitt endete 16:35 aus Sicht der Texaner. Golden State feierte den siebenten Sieg in Folge.

"Beide Teams waren in einem Offensivfluss, den wir im vierten Viertel leider nicht aufrechterhalten konnten. Unglücklicherweise konnte ich dem Team in der zweiten Hälfte nicht mehr helfen", stellte Pöltl nach seinem vorzeitigen Out fest. Dejounte Murray erzielte 27 Punkte für die Spurs, die am Donnerstag auf Miami Heat treffen.

Zum bereits elften Mal hintereinander gewannen die Phoenix Suns. Der NBA-Leader bezwang die Brooklyn Nets mit 121:111. Für Devin Booker standen 35 Zähler zu Buche. Giannis Antetokounmpo führte Titelverteidiger Milwaukee Bucks mit 33 Punkten, 15 Rebounds und elf Assists zu einem 112:98 gegen die Washington Wizards. (APA, 2.2.2022)

NBA-Ergebnisse vom Dienstag:

San Antonio Spurs (7 Punkte, 5 Rebounds in 12:18 Minuten von Jakob Pöltl) – Golden State Warriors 120:124

Detroit Pistons – New Orleans Pelicans 101:111

Milwaukee Bucks – Washington Wizards 112:98

Toronto Raptors – Miami Heat 110:106

Chicago Bulls – Orlando Magic 126:115

Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets 130:115

Phoenix Suns – Brooklyn Nets 121:111