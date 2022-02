Letztes Feilen am Schanzentisch. Foto: AFP/CHRISTOF STACHE

Peking – Norwegens Skisprung-Duo Daniel-André Tande und Johann André Forfang wird den am Wochenende bevorstehenden Olympia-Einzelbewerb von der Normalschanze coronabedingt verpassen. Das kündigte Cheftrainer Alexander Stöckl an. Sie konnten in dieser Woche nach Infektionen nicht rechtzeitig negativ getestet werden, um die für die China-Einreise nötigen vier PCR-Tests zu hinterlegen.

"Die Beiden nähern sich dem nötigen Wert von 35. Sie schaffen den Bewerb auf der Normalschanze nicht", erklärte Stöckl. Am Samstag wartet auf der neuen Anlage in Zhangjiakou die Qualifikation, am Sonntag die Medaillenentscheidung. Forfang holte 2018 Olympia-Silber in diesem Wettbewerb. Tande ist ehemaliger Skiflug-Weltmeister.

Norwegens Team um Halvor Egner Granerud und Marius Lindvik geht damit geschwächt ins erste Olympia-Wochenende. Die Männer haben in Peking insgesamt vier Chancen auf Medaillen: Auf das Normalschanzeneinzel folgt das Mixed am Montag. Dann gibt es ein paar Tage Pause, bevor auf die Großschanze gewechselt wird. Dort findet ein weiteres Einzel sowie das Teamspringen, bei dem Norwegen 2018 Olympiasieger wurde, statt. Für diese Springen sei er bei Forfang und Tande "zuversichtlich", so der Tiroler Stöckl. (APA/dpa, 2.2.2022)