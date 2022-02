Die Fotos sprechen eine eindeutige Sprache: Es waren wilde Festivalzeiten, damals beim Glastonbury! Kate Moss und Pete Doherty wateten in abgewetzten Lederjacken, Skinnie-Jeans, Tschick in der Rechten und in Hunter Boots durchs schlammige Gelände. Das war um 2005 herum, und alle wollten ausschauen wie das Traumpaar auf Zeit.

Mann hatte damals sowieso wie ein dünnes Bandmitglied einer "The"-Band (The Strokes, The Kooks, The Hives, The Libertines) auszusehen. Als weibliche Vorbilder galten neben Kate Moss Alexa Chung, Mary-Kate Olsen, Irina Lăzăreanu. Auch sie waren dünn, trugen Mikro-Shorts, kleine Westen, Tanktops, Schals: Was diese Frauen am Leib hatten, wurde wenige Stunden später auf den Modeblogs besprochen. Und dann bei Topshop, American Apparel oder H&M nachgekauft. Das Thema Nachhaltigkeit? In weiter Ferne.

Damals galt in Magazinen und auf Blogs (Instagram gab's ja noch nicht): Im Zweifelsfall hat der Körper zu schrumpfen, um in die Röhre zu passen. Wer nicht die Figur einer Alexa Chung hatte, hatte also ein Problem.

Für zwei Jahre Traumpaar und Stilvorbild: Pete Doherty und Kate Moss, hier im Frühjahr 2007. Kurz darauf ging Doherty mit Ketchup auf die Paparazzi los. Foto: imago images/ZUMA Press

Jetzt sieht es nach einem Comeback der großen Nullerjahre-Party aus: Die New Yorkerin Mandy Lee, die auf Tiktok Trends prognostiziert, glaubt zum Beispiel: Nach zwei Jahren Pandemie ist die Lust auf wilde Nächte und Konzerte groß. Auch die britische "Vogue" fragte in einem Artikel: "Are You Ready For The Return Of Indie Sleaze?"

Das liegt angesichts der modisch präsenten Nullerjahre auf der Hand. Bislang aber hat sich die zwischen 1997 und 2010 geborene, mit Barack Obama und Angela Merkel, Handys und Laptops aufgewachsene Generation Z vor allem mit Fischerhüten und Baggy-Hosen, jener Mode, die um die Jahrtausendwende populär war, angefreundet.

Nun also Skinnies, Hüte, abgelatschte Ballerinas, Bier und was vor 17 Jahren sonst noch so zum Lifestyle gehörte. Passenderweise bringt die modelnde Musikerin Irina Lăzăreanu nun Anfang März ein Buch heraus. Es heißt "Runway Bird: A Rock 'n' Roll Style Guide". Es klingt ganz so, als sei es als Anleitung für die pandemiegeplagte Generation Z geschrieben worden. Auch Pete Doherty will im Frühjahr wieder auf Tour gehen. Der Röhre hat er allerdings abgeschworen, er setzt jetzt auf Trainingshosen. (feld, 2.2.2022)