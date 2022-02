ORF will bis 15. Februar mit ungeimpften MItarbeiterinnen und MItarbeitern klären, wie sie für den ORF tätig sein können. Foto: Imago/Sepa Media/Martin Juen

Wien – Ungeimpfte im Unternehmen beschäftigen den ORF: ORF-General Roland Weißmann hat in einer internen Mitteilung angekündigt, dass die Gehälter von Ungeimpften, die nicht im Home Office eingesetzt werden können, noch bis 14. Februar bezahlt werden. Die FPÖ nimmt das zum Anlass, gegen eine "Streichung der Entgeltfortzahlung" zu protestieren.

Eine offizielle ORF-Stellungnahme steht bisher aus. Eine Streichung der Gehaltsfortzahlung sei kein Thema, hieß es auf dem Küniglberg in einer ersten Reaktion.

Anlass für die interne Mitteilung sollen nach STANDARD-Infos Überlastungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Engpässe in einzelnen Bereichen sein, weil Menschen, die weder geimpft noch genesen sind, aufgrund der 2-G-Plus-Regel nicht im ORF arbeiten dürfen. Es soll demnach um rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen. Mit ihnen wolle man ins Gespräch über diese Situation kommen, hieß es im ORF.

Die FPÖ zitiert die Mitteilung etwa mit: "Diese Übergangsfrist dient vor allem dazu, dass die zuständigen Direktionen und Landesdirektionen mit den Beschäftigten Gespräche über die Modalitäten der Beschäftigung im ORF über den 15. Februar 2022 hinausführen."

Nach inoffiziellen Informationen aus dem ORF soll es in den Gesprächen etwa um Urlaubsabbau gehen oder die Möglichkeit unbezahlten Urlaubs.

FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker schließt aus der ORF-internen Mitteilung an die Belegschaft, dass ungeimpften Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Gehalt streichen wolle und ihnen das "mögliche Ende ihrer Anstellung in Aussicht gestellt wird". Das wird im ORF verneint.

Hafenecker erklärt in einer Aussendung: "Ein derartiger Umgang mit Angestellten hat im öffentlich-rechtlichen Rundfunk einer westlichen Demokratie nichts verloren, sondern geht vielmehr in Richtung eines autoritären Staatsfunks, in welchen diese Regierung den ORF offenbar verwandeln will." (red, 2.2.2022)