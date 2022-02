Der Oberste Gerichtshof ist mit seiner Kritik nicht allein. Auch das Sozialministerium macht Gegenvorschläge. Foto: Christian Fischer

Eigentlich soll die Modernisierungsrichtlinie der EU die Rechte von Verbraucherinnen und Verbrauchern bei Wettbewerbsverstößen stärken. Geht der aktuelle Umsetzungsentwurf des Wirtschaftsministeriums durch, wäre laut Expertinnen und Experten aber ein Rückschritt die Folge – entgegen der ursprünglichen Intention der Europäischen Union. Möglich ist das, weil die aktuelle österreichische Rechtslage die Verbraucher schon jetzt besser stellt als die EU-Richtlinie.

Kritik von OGH und Sozialministerium

Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat die Pläne des Wirtschaftsministeriums nun offen kritisiert – wohl auch deshalb, weil sie eine kürzlich ergangene Entscheidung des Höchstgerichts konterkarieren. Erst vor wenigen Wochen stellte der OGH klar, dass Kundinnen und Kunden bei Wettbewerbsverstößen wie irreführender Werbung Schadenersatz fordern können. Der Gesetzesentwurf des Ministeriums würde diese Rechte nun einschränken.

Überraschend ist, dass auch das Sozialministerium unter Wolfgang Mückstein (Grüne) den Entwurf in einer öffentlichen Stellungnahme scharf kritisiert. Offenbar hat die Koalition die Details der geplanten Reform im Vorfeld nicht abgesprochen. Aus Sicht des Sozialministeriums trage der Entwurf "den EU-Vorgaben nicht Rechnung". Die Rechtsdurchsetzung werde für Verbraucherinnen und Verbraucher "unbegründet und in nicht rechtfertigbarer Weise erschwert". Das Sozialministerium erstattete in seiner Stellungnahme einen eigenen Gegenvorschlag.

Schlechterstellung von Kunden

Der Oberste Gerichtshof hatte in seiner aktuellen Entscheidung eine alte Streitfrage geklärt und klargestellt, dass bei Wettbewerbsverstößen auch Kundinnen und Kunden Ersatz vom Hersteller fordern können – und nicht nur Mitbewerber. Das ist vor allem dann relevant, wenn Verbraucher keine Chance haben, ihr Geld vom Händler zurückzubekommen, weil dieser etwa zahlungsunfähig ist.

Im Entwurf des Wirtschaftsministeriums sei nun ein "empfindlicher Rückschritt im Schadenersatz für Verbraucher vorgesehen", erklärte Friedrich Rüffler, Professor für Wirtschaftsrecht an der Universität Wien, im Gespräch mit dem STANDARD. Dort sei nämlich vorgesehen, dass nur "offensichtliche Verstöße" einen Anspruch begründen. Damit würde der Schutzstandard laut Rüffler hinter die aktuelle Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zurückfallen.

Rückschritt trotz EU-Richtlinie

Der OGH schlägt mit seiner Kritik in dieselbe Kerbe. Die geplante Neuregelung stelle eine "wesentliche Änderung" dar, denn Ansprüche für Verbraucher würden künftig "sehr eng" gefasst. Zum einen würden nur bestimmte "offensichtliche" Verstöße der Unternehmen Ansprüche auf Schadenersatz auslösen, zum anderen sei "offenbar beabsichtigt", immateriellen Schadenersatz gänzlich auszuschließen.

Die Modernisierungsrichtlinie der EU, die mit dem Gesetz umgesetzt werden soll, verfolge eigentlich die Intention, die Stellung von Verbrauchern zu verbessern. Der Gesetzgeber habe bei der Umsetzung natürlich "Spielraum", tatsächlich erfolge aber "teilweise eine Schlechterstellung zur bisherigen Rechtslage."

Weiter Spielraum

Das Wirtschaftsministerium betont auf Anfrage des STANDARD, dass die aktuelle OGH-Entscheidung zum Zeitpunkt der Einleitung des Begutachtungsverfahrens noch nicht bekannt war. Der Entwurf sei aber jedenfalls EU-rechtskonform, die Ausgestaltung des Schadenersatzanspruches obliege laut der Richtlinie den Mitgliedstaaten.

Die Einschränkungen im österreichischen Umsetzungsentwurf erklärt das Ministerium so: Die neuen EU-Vorgaben hätten insbesondere große Fälle wie den Dieselskandal vor Augen. Eine Umsetzung, die auf die verschiedensten Sachverhalte abstellt, müsse daher "sehr sorgsam und ausgewogen sein". Die Einschätzung, ob Werbung irreführend ist, sei subjektiv. "Amerikanische Klagsverhältnisse können nicht die Lösung sein", heißt es vom Ministerium.

Da mit der Umsetzung der EU-Richtlinie Fristen einhergehen, habe man sich mit dem Koalitionspartner darauf geeinigt, den Begutachtungsprozess zu starten. Jetzt werden die Rückmeldungen gesichtet und diskutiert. (Jakob Pflügl, 3.2.2022)