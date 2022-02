Die Opioid-Krise hat in den USA bereits hunderttausende Menschenleben gefordert. Zahlreiche Pharmakonzerne stehen vor Gericht. Foto: AP Photo/Keith Srakocic

Cleveland – Im Rechtsstreit um süchtig machende Schmerzmittel haben vier große US-Pharmaunternehmen einem weiteren Vergleich zugestimmt. Um Klagen von mehr als 400 Stämmen von Indigenen in den USA beizulegen, akzeptieren der Medikamentenhersteller Johnson & Johnson sowie die Arzneimittelhändler McKesson, Cardinal Health und Amerisource Bergen Zahlungen von rund 590 Millionen Dollar (528,86 Mio. Euro). Das ging am Dienstag aus Unterlagen des zuständigen Gerichts in Cleveland hervor.

Die vier Konzerne waren beschuldigt worden, mit Schmerzmitteln zur grassierenden Medikamentenabhängigkeit und Drogenepidemie in den USA beigetragen zu haben. "Mit diesem Vergleich lösen wir die Opioid-Krise nicht", sagte Anwalt Steven Skikos, "aber wir bekommen entscheidende Ressourcen zur indigenen Bevölkerung, um die Krise in Angriff zu nehmen."

175 der 574 in den USA anerkannten indigenen Stämme hatten sich an der Klage beteiligt, von dem Vergleich sollen aber auch die übrigen profitieren. Mit etwa 15 Prozent des Betrags werden Anwalts- und Prozesskosten beglichen, der Großteil soll aber in Suchtbehandlung und Präventionsprogramme fließen. Die indigene Bevölkerung gilt als von der Opioid-Krise besonders betroffen. 2016 hatte etwa Oglala Lakota County im Bundesstaat South Dakota eine Opioid-Todesrate von 21 per 100.000 Einwohner – mehr als doppelt so hoch wie der Durchschnitt des Landes.

Verschärfung in der Pandemie

Den US-Medikamentenhändlern und -herstellern wird vorgeworfen, Schmerzmittel unter Verschleierung der Suchtgefahren mit rücksichtslosen und aggressiven Methoden vermarktet zu haben. Damit wurde aus Sicht der Kläger ein wesentlicher Grundstein für die verheerende Opioid-Epidemie in den Vereinigten Staaten gelegt, die in den vergangenen Jahren laut US-Behörden zu hunderttausenden Toten durch Überdosierungen führte.

Viele Institutionen, die Betreuung für Betroffene anbieten, mussten während der Pandemie zeitweise schließen. Zwischen April 2020 und April 2021 wurden laut CDC erstmals mehr als 100.000 Todesopfer in einem Jahr verzeichnet. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum nahm die Zahl um mehr als 28 Prozent zu.

Rund drei von vier Drogentoten starben an einer Überdosis Opioide. Dazu zählen nach CDC-Definition natürliche Opiate wie Heroin, aber auch synthetische Substanzen wie Oxycodon. In den 1990er-Jahren drängte die inzwischen berüchtigte Firma Purdue Pharma mit ihrem Oxycodon-Schmerzmittel Oxycontin auf den Markt. Purdue gab das Suchtpotenzial von Oxycontin fälschlicherweise als niedrig an.

Auch bei moderaten Schmerzen

Während Oxycodon in Deutschland unter das Betäubungsmittel- und in Österreich unter das Suchtmittelgesetz fällt, verschrieben Ärzte in den USA die Mittel selbst bei moderaten Schmerzen freizügig. Patienten wurden massenweise abhängig.

In den Jahren nach der Markteinführung der Opioid-Schmerzmittel machten Purdue und andere Pharmakonzerne riesige Gewinne. Mehrere Unternehmen mussten sich vor Gericht verantworten – immer noch laufen etliche Klagen. Purdue Pharma selbst steckt mittlerweile in einem Insolvenzverfahren. In einem derzeit laufenden Verfahren ist man offenbar einem Vergleich nahe, der die hinter dem Unternehmen stehende Familie Sackler zu höheren Zahlungen verpflichtet.

Vergangenen August waren die Opioid-Krise und die Sackler-Familie auch Thema bei "Last Week Tonight". LastWeekTonight

Inzwischen werden Opioide viel restriktiver verschrieben. Die einstige Praxis hat nach Ansicht von Fachleuten aber den Boden für die derzeitige Drogenkrise bereitet, die die USA nicht in den Griff bekommen. (APA, maa, 2.2.2022)