Bittere Nachrichten für Biathletin Zdouc. Foto: AFP/KLAMAR

Der Auftakt in die olympischen Biathlon-Bewerbe geht am Samstag ohne Österreichs Nummer zwei im Frauen-Team über die Bühne. Die Anreise der zuletzt am Coronavirus infizierten Dunja Zdouc nach Peking verzögert sich nach einem "nicht so optimalen Test" neuerlich, wie Cheftrainer Markus Fischer am Mittwoch erklärte. Die Kärntnerin Zdouc komme nun voraussichtlich erst am Samstag (5. Februar), dem Tag des Mixed-Bewerbs, in Zhangjiakou an.

Laut Verbandsangaben ist Zdouc corona-negativ, allerdings war ihr Ct-Wert für China zuletzt zu niedrig. In der Besetzung David Komatz, Simon Eder, Lisa Hauser und Zdouc hatte Österreichs Team vor einem Jahr im Mixed-Bewerb mit WM-Silber hinter Topfavorit Norwegen überrascht.

Wer nun neben Hauser die Frauen-Agenden übernehmen wird, wollte Fischer noch nicht verraten. Julia Schwaiger gilt als wahrscheinlichste Kandidatin. Doch auch Katharina Innerhofer sei eine Möglichkeit, so Fischer vor dem ersten Formcheck mit etwas höherer Intensität am Mittwoch. (APA, 2.2.2022)