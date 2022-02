Niederlage für Dallas. Foto: USA TODAY Sports/Jerome Miron

Ohne den weiterhin verletzten Michael Raffl haben die Dallas Stars in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL eine bittere Niederlage kassiert. Die Texaner mussten sich am Dienstag (Ortszeit) vor eigenem Publikum den Calgary Flames nach 3:1-Führung noch mit 3:4 geschlagen geben. Die entscheidenden Gegentore der Stars durch Andrew Mangiapane (55.), Johnny Gaudreau (56.) und Oliver Kylington (59.) fielen im Finish und innerhalb von 3:37 Minuten.

Unterdessen kassierte die Colorado Avalanche gegen Nachzügler Arizona Coyotes mit dem 2:3 nach Penaltyschießen die erste Heimniederlage nach zuvor 18 Siegen. Die Pittsburgh Penguins gingen durch das 3:4 nach Verlängerung gegen die Washington Capitals zum vierten Mal in Serie als Verlierer vom Eis. (APA, 2.2.2022)

NHL-Ergebnisse vom Dienstag:

Dallas Stars – Calgary Flames 3:4,

Boston Bruins – Seattle Kraken 3:2,

New Jersey Devils – Toronto Maple Leafs 1:7,

New York Rangers – Florida Panthers 5:2,

Philadelphia Flyers – Winnipeg Jets 3:1,

Pittsburgh Penguins – Washington Capitals 3:4 n.V.,

Tampa Bay Lightning – San José Sharks 3:2 n.V.,

New York Islanders – Ottawa Senators 4:1,

Nashville Predators – Vancouver Canucks 4:2,

Colorado Avalanche – Arizona Coyotes 2:3 n.P.,

Vegas Golden Knights – Buffalo Sabres 5:2