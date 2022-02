Bislang sind 15 Abnehmer von gefälschten Impfpässen bis Weihnachten bekannt und ausgeforscht. Foto: Karl Schöndorfer

Die mutmaßlichen Impfpass-Betrügereien im Austria Center Vienna (ACV) ziehen immer weitere Kreise. Ein 21-Jähriger wurde fest- und in der Vorwoche in U-Haft genommen, bestätigte sein Verteidiger Philipp Wolm am Mittwoch einen "Heute"-Bericht. Der wegen Betrugs Vorbestrafte soll mit einer Komplizin, die sich auf freiem Fuß befindet, und noch unbekannten Mittätern seit November in großem Stil gefälschte Impfnachweise hergestellt und verkauft haben.

Der 21-Jährige war als Mitarbeiter des Arbeiter Samariter Bund Österreich (ASBÖ) in der Impfstraße im ACV beschäftigt – dabei war er erst im Juni 2021 als Betrüger zu 27 Monaten Haft verurteilt worden, hatte aber einen Strafaufschub gewährt bekommen. Den dürfte er dazu genutzt haben, um eine Bande zu bilden und "unzählige falsche Covid-19-Impfnachweise durch Einkleben von Badges in leere Impfpassrohlinge, versehen mit zwei Stempeln und Unterschrift samt Veranlassung der Eintragung im elektronischen Impfpassregister (Grüner Pass)" herzustellen, wie dem U-Haft-Beschluss des Landesgerichts für Strafsachen zu entnehmen ist.

Bis zu 650 Euro für Impfpässe

Die gefälschten Impfpässe wurden den Ermittlungen zufolge um 550 bis 650 Euro verkauft, wobei eine der ersten Abnehmerinnen des 21-Jährigen die mitverdächtigte Frau war, die ihm weitere Kunden vermittelt haben soll, nachdem er ihr Ende Dezember eine gefälschte Eintragung über eine Booster-Impfung gegen Covid-19 besorgt hatte. Drei Stiche, die im Impfpass der Frau aufschienen, sollen in Wahrheit nie gesetzt worden sein.

Beim ASBÖ zeigte man sich über die Inhaftierung des ehemaligen Mitarbeiters konsterniert. "Wir unterstützen die Ermittlungen tatkräftig", meinte ASBÖ-Sprecherin Stefanie Kurzweil. Man habe von dem jüngsten Fall aus der Zeitung erfahren. Insofern konnte Kurzweil Fragen zu möglichen weiteren Komplizen des Mannes nicht beantworten: "Das wird jetzt intern genauestens aufgearbeitet." Ein Rätsel war vorerst, wie der junge Mann bei seiner Vorstrafe und einer offenen mehrjährigen Haft an einen Job in der Impfstraße kommen konnte. Selbstverständlich müssten zukünftige Mitarbeiter einen Strafregisterauszug beibringen, betonte Kurzweil: "Es gibt keinen Mitarbeiter außerhalb des Probemonats, von dem wir kein Leumundszeugnis haben."

Absprachen gingen weiter

Gegen den 21-Jährigen wird wegen Urkundenfälschung und vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten ermittelt. Im Zuge der Ermittlungen wurden bei ihm 230 Covid-Impfaufkleber, Blanko-Impfpässe, handschriftliche Vermerke zu Chargennummern und Stempel des Gesundheitsdiensts der Stadt Wien bzw. des ACV sichergestellt. Im U-Haft-Beschluss ist von "strukturiertem, systematischem Vorgehen" die Rede – nach ersten Medienberichten über Impfschwindeleien im Austria Center Vienna soll der 21-Jährige seine Absprachen "auf neue Kommunikationswege verlagert" haben.

Daher dürfte von der Auswertung des beschlagnahmten Handys des 21-Jährigen einiges an weiterem Beweismaterial zu erwarten sein. Dass er weit mehr als die bisher bekannten Interessenten bzw. Käufer von gefälschten Impfnachweisen gefunden haben könnte, legen von ihm selbst getätigte, dank einer Telefonüberwachung festgehaltene Aussagen nahe ("Da stehen draußen a Schippel Leute").

Netzwerk an "unbekannten Mittätern"

Das Wiener Landesgericht hat als Haftgrund Tatbegehungsgefahr angenommen. "Es ist davon auszugehen, dass die Nachfrage an falschen Impfnachweisen in Anbetracht der voraussichtlich verabschiedeten Impfpflicht ungebrochen, wenn nicht gar steigend ist", heißt es im U-Haft-Beschluss. Weiters wird auf "noch unbekannte Mittäter" des 21-Jährigen bzw. "Verbindungsleute zur Impfstraße im Austria Center" verwiesen. Diese allenfalls auszuforschen und aus dem Verkehr zu ziehen, ist Aufgabe des mit den Ermittlungen betrauten Landeskriminalamts Niederösterreich. Der 21-Jährige hat bisher von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht und sich zu den Vorwürfen nicht geäußert.

Weitere Ermittlungsverfahren

Es ist nicht das erste Mal, dass die Impfstraße im Austria Center im Zusammenhang mit strafrechtlich schwer bedenklichem Impfschwindel in Verruf gerät. Die Staatsanwaltschaft Wien führt gegen ehemalige Mitarbeiter des Arbeiter-Samariter-Bundes Österreich bereits drei separate Ermittlungsverfahren. Zum einen stehen schon seit vergangenem Frühjahr vier Personen wegen Betrugs und Urkundenfälschung im Fokus, die Blankoimpfpässe entwendet, ausgefüllt und die vermeintlichen Impfungen ins System eingetragen haben sollen.

Ein weiteres Verfahren betrifft eine Ex-Mitarbeiterin, die einen Kollegen aufgefordert haben soll, in ihrem Impfpass eine Immunisierung einzutragen, ohne dass eine Impfung erfolgt war. Das dritte Verfahren läuft erst seit Dezember. Als Beschuldigte geführt wird dabei eine Mitarbeiterin im Austria Center Vienna, die mehrere Namen im Gesundheitssystem eingetragen haben soll. Gegen diese Verdächtige wird wegen Vorbereitung der Fälschung öffentlicher Urkunden oder Beglaubigungszeichen (Paragraf 227 StGB) ermittelt. (APA, 2.2.2022)