2021 wurde Ed Moschitz (links) für seine "Schauplatz"-Sendungen über Ischgl mit dem Gatterer-Preis ausgezeichnet. Foto: ORF

Wien – Bis 31. März können sich Journalistinnen und Journalisten für den Gatterer-Preis bewerben. Die "Auszeichnung für hervorragenden Journalismus im Gedenken an Claus Gatterer", ist mit 10.000 Euro dotiert. Der Preis wird von der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol finanziert, vom Presseclub Concordia und der Michael Gaismair Gesellschaft Bozen verliehen und von Claus Gatterers Heimatgemeinde Sexten unterstützt. Einreichungen sind bis 31. März über die Website des Presseclubs Concordia möglich.

Mit der Gatterer-Auszeichnung sollen journalistische Arbeiten gewürdigt werden, "die dem Geist aufgeklärter Toleranz, dem Wissen um unsere Vergangenheit, der besonderen Sorge um soziale und ethnische Minderheiten und dem Zusammenleben in einer offenen sozialen Gesellschaft verpflichtet sind", wie es in einer Aussendung heißt. Sie ist dem Südtiroler Journalisten, Historiker, Schriftsteller und Dokumentarfilmer Claus Gatterer (1924-1984) gewidmet. Den Preis gewann im Vorjahr ORF-Reporter Ed Moschitz für seine "Am Schauplatz"-Reportagen über Ischgl.

Die Auszeichnung wird gemeinsam mit dem Schülerpreis CLAUS am 15. Juni in Sexten verliehen. (APA, 2.2.2022)