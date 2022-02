In der SPÖ rumort es: In Oberösterreich wurde die Parteispitze vom Landespräsidium abgesetzt. Vorgeblich wegen einer schiefgelaufenen Plakatkampagne für die Corona-Schutzimpfung. Doch im Hintergrund der Landespartei brodelt es schon länger.

Was steckt wirklich hinter dem Führungswechsel in Oberösterreich? Was haben die mächtigen Gewerkschaften damit zu tun? Und wie schlecht ist das Timing dieses Skandals – vor allem für die Bundespartei? Darüber spricht Michael Völker, er ist Ressortleiter der Innenpolitik beim STANDARD. (red, 2.2.2022)

Diese Plakate mit weinenden Kindern waren mit ein Grund für den Wechsel an der Spitze der SPÖ Oberösterreich. Darauf zu lesen ist "Ich will dich nicht verlieren". Foto: APA/SPÖ/MECGREENIE

