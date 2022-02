"Hextech Mayhem" ist einer von zwei neuen Titeln, die der Games-Sparte von Netflix frischen Wind einhauen sollen. Foto: Riot Games

In der Netflix-App auf iOS und Android finden sich schon seit ein paar Monaten in der Kategorie Games einige Spiele, die man sich als Abonnent des Streamingdienstes kostenlos herunterladen kann. Mit "Hextech Mayhem" und "Dungeon Dwarves" gibt es seit Dienstag zwei recht unterhaltsame Neuankömmlinge, die einmal mehr die Ambitionen von Netflix in diesem Markt verdeutlichen.

Bekannte Marke

Riot Games ist in den letzten Jahren mit Titeln wie "League of Legends" oder "Fortnite" in die Königsklasse im Bereich Gaming aufgestiegen. Unter der Marke Riot Forge vertreibt die US-Firma schon seit längerer Zeit kleinere Titel aus ihrem bekannten "League of Legends"-Universum. Der neueste Spross, "Hextech Mayhem", ist ab sofort auch auf Netflix verfügbar. Das Rhythmus-Spiel, dessen Helden diverse Figuren aus "League of Legends" sind, ist bereits seit November 2021 für PC und diverse Konsolen erhältlich, der Sprung ins Netflix-Universum war dennoch überraschend.

Das Spiel ist kein komplexer Titel, der Gamer wochenlang an ihr Smartphone fesseln wird, aber das einfache Gameplay und die nette Inszenierung scheinen sich perfekt für die Plattform zu eignen. Auch weil man kein Vorwissen bezüglich "League of Legends" mitbringen muss.

Der zweite Titel stammt aus dem Hause Hyper Hippo und nennt sich "Dungeon Dwarves". Die namensgebenden Zwerge laufen dabei immer weiter einen Höhlengang entlang und schlagen wenn nötig im Weg liegende Steine oder Skelettkrieger entzwei. Motivieren sollen regelmäßige Verbesserungen der Zwerge, etwa in Form stärkerer Zaubersprüche, und neuer Ausrüstung. Wenn man nicht spielt, machen die Zwerge einfach weiter, und man freut sich als Spieler beim Wiedereinstieg über gefundene Beute.

Starkes Zeichen

Auch wenn für viele die zwei neuen Games keine Revolution darstellen, zeigt es, dass Netflix erfolgreich beim Abschließen neuer Kooperationen ist und in diesem Markt weiter wachsen will. Folgen weitere kleinere Spiele, interessante Indie-Games und vielleicht punktuell auch Exklusivtitel, könnte man sich durchaus als spannende Gaming-Plattform für Casual-Spieler entwickeln, die so vor den zunehmend unübersichtlichen Stores anderer Hersteller flüchten können. (aam, 2.2.2022)