Ljubljana – Die staatliche Finanzierung der slowenischen Nachrichtenagentur STA, die im Vorjahr finanziell in Bedrängnis geraten war, ist für heuer gesichert. Die STA und das Presseamt der Regierung (UKOM) unterzeichneten am Dienstag einen Vertrag über die Finanzierung des öffentlichen Dienstes der Agentur für das Jahr 2022. Die Vereinbarung, die sich auf zwei Millionen Euro beläuft, sieht nach wie vor die umstrittene Pro-Stück-Bezahlung vor.

Die Regelung, wonach die STA nach dem tatsächlichen Umfang der produzierten Inhalte bezahlt wird, stützt sich auf eine Regierungsverordnung aus dem Vorjahr, mit der erstmals die Finanzierung des öffentlichen Dienstes nach Produktionsvolumen eingeführt wurde. Zum öffentlichen Dienst gehört die frei zugängliche Berichterstattung über die wichtigsten Ereignisse im Land. Die STA will die Verordnung vor Gericht anfechten.

Die STA-Belegschaft begrüßte den Abschluss des Vertrags, der die Basisfinanzierung für das laufende Jahr sichert, betonte aber, dass die Finanzierung auf Basis der Anzahl von Meldungen und Fotos inakzeptabel sei. Ein solches Modell dränge die Nachrichtenagentur dazu, so viele Inhalte wie möglich zu liefern. Das sei "ein falscher Ansatz, denn es schränkt die Möglichkeiten ein, Ressourcen auf komplexere Inhalte mit einem höheren Mehrwert zu lenken", hieß es in einer Mitteilung.

Warnung vor möglicher Beeinflussung und finanzieller Instabilität

Das problematischste Feature dieses Modells ist laut der STA-Belegschaft, dass UKOM willkürlich entscheiden könne, welche Inhalte es im Rahmen des öffentlichen Dienstes finanziere und welche nicht. "Dies kann zur unzulässigen indirekten Beeinflussung der redaktionellen Autonomie führen, die wir nicht akzeptieren werden", hieß es. Gleichzeitig könne das zur neuen finanziellen Instabilität führen, mahnte die Belegschaft. Wenn die STA mehr als geplant produziere, werde sie nicht mehr Geld bekommen. Hingegen werde sie aber sanktioniert, wenn sie zu wenig produziere oder wenn die Inhalte nach Ansicht von UKOM nicht zum öffentlichen Dienst gehören.

Aus Sicht der Regierung bedeutet diese Lösung mehr Transparenz. Es sei nun nachvollziehbar, wofür die staatlichen Beihilfen aufgewendet werden, hieß es in einer Mitteilung des Presseamts. Dessen Chef Uros Urbanija kritisierte in diesem Zusammenhang den früheren STA-Direktor Borut Veselinovic und warf ihm vor, alle Aufrufe nach mehr Transparenz in der Öffentlichkeit als Angriffe auf die Pressefreiheit dargestellt zu haben. Veselinovic wies die Vorwürfe zurück und betonte, dass die Tätigkeit der STA immer transparent gewesen sei.

Ein Zankapfel bleibt nach wie vor der Bilderdienst. Derzeit ist die STA verpflichtet, einen Teil ihrer Fotos kostenlos zu Verfügung zu stellen. Laut UKOM ergibt sich das aus dem STA-Gesetz. Der neue STA-Direktor Igor Kadunc kündigte jedoch an, Gesetzesänderungen vorschlagen zu wollen, um den Bilderdienst klarer als kommerzielle Tätigkeit festzulegen, wie es nach seinen Worten überall in Europa üblich sei. Gegen die Freischaltung von STA-Fotos protestierten auch die Berufsfotografen und kritisierten, dass dies zu ungleichen Bedingungen in der Branche führe.

Finanzierung Anfang 2021 eingestellt

Die STA musste im Vorjahr zehn Monate ohne staatliche Finanzierung, die etwa die Hälfte ihrer Einnahmen ausmachen, auskommen. Die Regierung des rechtskonservativen Ministerpräsidenten Janez Jansa hatte Anfang 2021 die gesetzlich vorgeschriebene Finanzierung des öffentlichen Dienstes eingestellt, nachdem sich die STA nicht zum Regierungssprachrohr machen ließ. Der Streit, in dem auch die Europäische Kommission wiederholt die slowenische Regierung zur Wiederaufnahme der Finanzierung aufgerufen hatte, brachte die Agentur an den Rand der Insolvenz. Schließlich wurde im vergangenen November ein Vertrag für das Gesamtjahr 2021 mit einem ähnlichen Inhalt wie der heurige geschlossen. (APA, 2.2.2022)