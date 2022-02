Die Wogen um die EU-Entscheidung gehen seit einiger Zeit hoch, doch sie ist fix: Investitionen in Gas- und Atomkraftwerke sollen unter bestimmten Bedingungen als klimafreundlich gelten. Österreich kündigte rechtliche Schritte an

Wenn private Investoren ihr Geld in europäischen Energieprojekten oder -unternehmen anlegen, können sie auch in den kommenden Jahren davon ausgehen, dass auch Strom aus Atom- und Gaskraftwerken in der EU-Gesetzgebung als nachhaltig eingestuft wird. Das geht aus dem Vorschlag zu einer sogenannten Taxonomie-Verordnung hervor, den die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel beschlossen hat.

Nuklearenergie und Gas werden ausdrücklich als "Brückentechnologien" anerkannt, die dazu dienen, die ehrgeizigen gesamteuropäischen Ziele zur Reduzierung von Treibhausgasen gemäß dem Pariser Abkommen bis 2050 zu erreichen. Bis 2030 soll der Ausstoß von CO2 um 55 Prozent reduziert werden, gemessen an den Werten von 1990.

Auftrag

Die für Kapitalmarktfragen und damit Investitionen zuständige EU-Kommissarin Maired McGuiness verteidigte in einer Pressekonferenz die Entscheidung. Das Kollegium habe mit dem Vorgehen dem Auftrag der Regierungen der Mitgliedsstaaten und des Europäischen Parlaments entsprochen. Die Mitgliedsstaaten seien aber völlig frei bei der Wahl ihres Energiemix, denn die Taxonomie verpflichte zu nichts, erklärte McGuiness und sprach von einem Instrument beziehungsweise Wegweiser, "der Investoren Transparenz und Klarheit gibt". Man brauche die Privatwirtschaft, um den Klimawandel zu bewältigen. Regierungen und EU-Parlament hätten jetzt vier Monate Zeit, um den Vorschlag zu prüfen.

Greenwashing orten Kritiker.

Foto: imago/Tim Wagner

Diese seien nun am Zug, das Gesetzesvorhaben zu bestätigen oder abzulehnen, betonte McGuiness bereits im Vorfeld. Im Ministerrat wäre dazu eine superqualifizierte Mehrheit von 20 von 27 Staaten nötig, die zudem 65 Prozent der gesamten Bevölkerung in der EU repräsentieren. Im EU-Parlament reichte eine einfache Mehrheit, um den Prozess zu Fall zu bringen.

De facto ist aber eine Mehrheit der Staaten ohnehin dafür, Atomenergie und Gas für Investoren genauso attraktiv zu halten wie die Umstellung auf nachhaltige Energieformen wie Wind- oder Sonnenenergie und Biomasse oder Wasserkraft. Vor allem Frankreich und Polen, die stark von AKWs und Kohlekraftwerken abhängig sind, drängten darauf. Deutschland, das sehr stark von Gas aus Russland abhängig ist, hat sich auf die Seite der Befürworter der Taxonomie geschlagen, trotz Kritik.

Widerstand

Umso heftiger ist seit Wochen und Monaten der Widerstand einer kleinen Gruppe von Ländern mit Österreich und Luxemburg an der Spitze. Die Regierung in Wien beziehungsweise Verkehrsministerin Leonore Gewessler kündigte mit ihrem luxemburgischen Kollegen Claude Turmes (beide Grüne) eine Klage beim Europäischen Gerichtshof an. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) erklärte, die Kommission konterkariere den eigenen Green Deal. Atomkraft als grün einzustufen sei werden ökologisch noch ökonomisch sinnvoll, eine Zersplitterung des Marktes sei zu befürchten.

EU-Finanzkommissarin Mairead McGuinness hatte bereits im Vorhinein klargemacht, dass die Entscheidung für das grüne Label sicher sei. Foto: EPA/HOSLET

Die EU-Kommission beruft sich laut McGuiness bei ihrer Entscheidung darauf, dass es bei der Taxonomie nicht um die Förderung von Kernenergie oder Erdgas gehe, und es würden auch keine EU-Subventionen dafür eingesetzt. Es gehe lediglich darum, den Finanzmärkten weltweit eine Orientierung zu geben, ob Investitionen EU-weit berechenbar bleiben.

Kohleausstieg

Es sei schließlich auch nötig, den Ausstieg aus der Kohleverstromung prioritär voranzutreiben, bei der die größte Umweltbelastung zu verzeichnen sei. Daher wäre insgesamt gesehen die weitere Verwendung von AKWs und Gaskraftwerken unvermeidbar. Allerdings will auch die Kommission das grüne Label nur unter bestimmten Auflagen ermöglichen. So wird es Auflagen für die Endlagerung von Atommüll geben.

Die Regelung soll laut dem Willen der Kommission und der Mitgliedsstaaten am 1. Jänner 2023 in Kraft treten, es sei denn, dass der Ministerrat oder das EU-Parlament das bis dahin noch verhindert, was aufgrund der Mehrheitsverhältnisse unwahrscheinlich ist. Auch die Mehrheit der EU-Abgeordneten unterstützt derzeit die Taxonomie in dieser Form.

Die Grünen und viele Umweltorganisationen laufen gegen die Pläne Sturm. Ihrer Ansicht nach dürften öffentliche Investitionen nur für "echten Klimaschutz" verwendet werden, wozu sie Nuklearenergie nicht rechnen. Die Verordnung der Kommission unterlaufe die eigene Klimapolitik, argumentieren die grünen EU-Abgeordneten Thomas Waitz und Monika Vana. (Thomas Mayer aus Brüssel, 2.2.2022)