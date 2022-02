Die Verwunderung und teils auch Empörung war bei manchen groß, als der neue deutsche Justizminister Marco Buschmann (FDP) am Dienstag den Einsatz eigener Online-Streifen im Internet forderte. Schnell war von Zensur und staatlicher Spitzelei im Netz die Rede. Auch wollten sich gewöhnliche Telegram-User nicht mit vermeintlich mordenden Wilderern gleichgesetzt sehen. "Anlassgesetzgebung", polterten andere. Dabei ging es ihm laut eigener Aussage nur um die Wahrung der Gesetze – auch im Internet. Was war geschehen?



Nach dem mutmaßlichen Mord an einer deutschen Polizistin und ihrem Streifenpartner in Deutschland während einer Verkehrskontrolle am Montagmorgen hatte Buschmann kritisiert, dass auf einigen Online-Kanälen – explizit nannte er den Messagingdienst Telegram – Nachrichten zu lesen gewesen seien, die die Straftat guthießen. Es gelte daher, den "Fahndungsdruck im Netz" zu erhöhen, wobei auch sogenannte Online-Streifen einen wichtigen Beitrag leisten könnten, schrieb Buschmann auf Twitter.

Die Reaktionen auf den Tweet waren aber nicht nur von Empörung über eine vermeintliche Instrumentalisierung des Todes zweier Gesetzeshüter geprägt, sondern auch von viel Verständnis gezeichnet. Es sei längst überfällig, dass auch im Internet zusehends patrouilliert werde, meinten einige. Es müsse noch viel mehr Menschen verdeutlicht werden, dass das Internet eben keinesfalls ein rechtsfreier Raum sei, begründeten andere ihre Unterstützung.

Forderung für Expertin "nachvollziehbar"

Aber wie genau könnte eine solche Einsatzgruppe ausschauen? Eine Armada von auf Twitter, Youtube und Instagram surfenden Polizistinnen und Polizisten? "Ähnlich wie die Polizei bei der Streife offline durch öffentliche Orte fährt und nach Unregelmäßigkeiten Ausschau hält, zielt die Online-Streife darauf ab, im Internet Straftaten wie gefährliche Drohung oder Verhetzung selbst zu erkennen", erklärt die auf Hass im Netz und Desinformation spezialisierte Autorin Ingrid Brodnig.

Sie halte es dabei für "nachvollziehbar, dass über Online-Streifen mittlerweile diskutiert wird – speziell auch mit Blick auf Telegram, wo gewaltaffine und äußerst aggressive Äußerungen in manchen Gruppen sehr sichtbar werden". Außerhalb des Internets wüssten Bürgerinnen und Bürger schließlich auch, dass die Polizei in der Gegend unterwegs sein kann und es womöglich sieht, wenn man etwas Strafbares macht. Warum solle das online anders sein? Buschmann jedenfalls erklärte auf eine Antwort bezugnehmend, dass sich die Online-Streife selbstverständlich nur durch öffentlich einsehbare Nachrichten, Bilder, Videos und Audioclips forsten sollte.

In Österreich müsse man schon damit rechnen, dass der Verfassungsschutz auch in manchen Telegram-Gruppen mitliest, "wo womöglich gewaltverherrlichende oder drohende Äußerungen fallen", erklärt Brodnig." Es wäre ganz allgemein aber gut, eine Debatte darüber zu führen, wie viele Ermittlerinnen und Ermittler es brauche und nach welchen Kriterien sie auf Patrouille im Netz gehen sollten, so Brodnig. Auch in Deutschland gebe es neuerdings eine Taskforce, "bei welcher die Polizei gezielt auf Telegram ermittelt – um dort Tatverdächtige, die zum Beispiel Mordaufrufe oder Beleidigungen verbreiten, zu erkennen", erklärt die Expertin.

Das österreichische Innenministerium (BMI) erklärt auf Anfrage jedenfalls, dass es aktuell keinerlei explizit als Online-Streifen ausgeschilderte Beamtinnen oder Beamten gebe, die wahllos Kommentare in diversen Onlineforen durchforsten würden. Sehr wohl aber verlagere sich die Ermittlungsarbeit immer öfter auch in die digitale Sphäre. Etwa wenn es um Verbrechen wie Cyberkriminalität, Online-Betrug, Suchtmittelkriminalität, Waffenhandel, gefälschte Impfzertifikate oder andere krimineller Aktivitäten gehe, die etwa in den Bereich des Bundeskriminalamtes fielen.

Unterstützung der Zivilgesellschaft?

Aber auch die Beobachtung radikaler Szenen durch Beamte der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) geht online vonstatten. Auch was Hass im Netz betreffe, sei man sich der Problematik bewusst und dank etlicher Neubesetzungen "ganz gut aufgestellt und am Puls der Zeit", wie man sagt. Das BMI verweist etwa auf die in zahlreichen Sprachen verfügbaren Info-Broschüren und auf entsprechende Kampagnen zur Bewusstseinsbildung.

US-Kriminalprofis bei der Arbeit im Internet. Foto: AFP PHOTO / FBI

Und selbstverständlich verfolge man auch alles Strafbare, das man zufällig entdecke. Das Offizialprinzip, wonach strafbare Handlungen, sollten diese wahrgenommen werden, verpflichtend zur Anzeige gebracht werden müssen, gelte freilich auch im Internet, heißt es seitens des Innenministeriums. Online-Patrouillen oder Online-Streifen, wie sie der deutsche Justizminister fordert, könnten aber eine Ergänzung zu jenen alarmierten Bürgerinnen und Bürgern sein, die auch bisher schon regelmäßig hetzerische oder bedrohliche Kommentare zur Anzeige bringen, glaubt Brodnig. Sie könnten eine wache Zivilgesellschaft im Internet verstärken, insbesondere in den einschlägigen großen Online-Gruppen.

Die bisherigen Möglichkeiten der Anonymisierung im Netz würden durch die Online-Streifen "nicht unbedingt verändert", glaubt Brodnig, "wobei es zum Beispiel sein kann, dass Beamtinnen und Beamten in solchen Gruppen Hinweise sammeln, wer sich hinter einem Account befindet, welcher beispielsweise Mordaufrufe postet. Wer strafbare Inhalte postet, riskiert auch, dass die eigenen Identität ausgeforscht werden könnte." Besonders nach strafbaren Äußerungen gibt es im Rahmen der Strafverfolgung oftmals Mittel und Wege, die Identität von Personen in Erfahrung zu bringen. (Fabian Sommavilla, 4.2.2022)