Am 6. Februar feiert Queen Elizabeth II ihr 70. Thronjubiläum. Testen Sie Ihr Wissen über Ihre Regentschaft im Quiz!

In einem Zeitraum von 70 Jahren kann sich so einiges tun – ob politische Umbrüche, technischer Fortschritt oder ganz generell der gesellschaftliche Wandel. Auch Großbritannien war im Laufe von sieben Jahrzehnten mit diversen politischen Prozessen konfrontiert: mit der Entkolonialisierung des Britischen Weltreiches, dem Kalten Krieg, dem Nordirlandkonflikt und erst kürzlich dem Brexit.

Und doch gibt es dort eine Konstante: die Queen. Seit 70 Jahren ist Elizabeth II im Amt und hat den Thron länger inne als jede britische Monarchin und jeder britische Monarch vor ihr. Das Platin-Jubiläum wird am 6. Februar zelebriert, auch in den folgenden Monaten sind Feierlichkeiten zu Ehren der Queen geplant. Aber was wissen Sie eigentlich über Ihre Person und ihre Regentschaft? Machen Sie das Quiz!

Und, können Sie eine nennenswerte royale Anzahl an richtigen Antworten vorweisen? Was verbinden Sie mit der Queen? Teilen Sie Ihr Ergebnis im Forum! (mawa, aan 6.2.2022)