Die rechte Seitenleiste soll mehr Übersichtlichkeit schaffen. Foto: Google

Google wird die Web-Oberfläche seines Mailprogramms Gmail überarbeiten und diverse Funktionen noch enger zusammenführen. Wie der Konzern in einem Blogbeitrag bekanntgab, wird das neue Design ab 8. Februar optional verfügbar sein. Die Freischaltung erfolgt sukzessive über einen Zeitraum von zwei Wochen und ist zunächst optional. Man kann folglich zwischen alter und neuer Ansicht wechseln. Ab Ende Juni werden alle Gmail-Nutzer umgestellt.

Gmail: Das ist neu

Auf den ersten Blick wirkt die Oberfläche relativ ähnlich. Auf der linken Seite gibt es weiterhin eine Leiste, in der Google-Apps wie Kalender und Kontakte, aber auch andere Web-Apps mittels Add-on angepinnt werden können. Deutlich umgestaltet wird jedoch die rechte Seite der Oberfläche. Statt E-Mail, Chat, Gruppenbereiche und die Videokonferenz-Funktion Meet untereinander anzuordnen, wandern diese in eine eigene schlanke Leiste rechts.

Mithilfe dieser Designänderung will Google die Oberfläche aufräumen und gleichzeitig ermöglichen, dass man schnell zwischen dem Posteingang und wichtigen Konversationen wechseln oder einer Videokonferenz beitreten kann, ohne zwischen Tabs switchen oder ein neues Fenster aufmachen zu müssen. Tut sich in einem Segment etwas Neues, wird dies durch eine kleine rote Blase als Benachrichtigung angezeigt.

Auch Youtube erhält Facelift

Neben Gmail dürfte auch Youtube in Kürze eine Aktualisierung erhalten – zumindest die offizielle App für Android und iOS. Auch in diesem Fall sind die Veränderungen eher kosmetischer Natur und betreffen vor allem die Vollbilddarstellung. Wechselt man in diesen Modus, wurden bisher einige Funktionen ausgeblendet. Nun kann man direkt in der Ansicht Clips mit Daumen hoch oder runter bewerten oder Kommentare einblenden.

Youtube zufolge ist das Update bereits seit Montag in manchen Regionen und für manche Geräte und Plattformen verfügbar. Bei wem es noch nicht angezeigt wird, der muss sich noch einige Tage gedulden. (red, 2.2.2022)