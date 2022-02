Man sollte meinen, die großen Verlage haben mittlerweile gelernt: Glaubt nicht alles, was ihr im Internet seht! Aber nein, wenn die Meldung zu heiß ist, vergisst man gut und gerne jegliche Prinzipien und veröffentlicht erst einmal – was dann passiert, ist ja wurscht.

Dass das so funktioniert, dachte sich auch der deutsche Youtuber Marvin. Der wollte die (vor allem deutsche) Presse herausfordern und mehr oder minder schlecht gemachte Fake News verbreiten. Über einen erfundenen Fotografen (mit dem Namen Richard Ulkich) und ein Fan-Girl hat er an die großen Verlagshäuser die Information samt Bildern rausgeschickt, dass Laura Müller, die (Ex- oder aktuelle, keiner weiß es) Freundin von Michael Wendler, schwanger ist.

Marvin

Dabei hat Marvin keine Kosten und Mühen gescheut, um es der Presse ziemlich einfach zu machen. Er hat zwar ein Double samt Fake-Babybauch fotografieren lassen und das in einem amerikanischen Supermarkt in Deutschland – dabei aber extra Hinweise für die Redaktionen des Landes hinterlassen. Zum Beispiel ein Schild, auf dem explizit das Wort "Kasse" steht, oder aber im Hintergrund einen Mann in Winterjacke, obwohl es in Florida zu dem Zeitpunkt wohlig warme Temperaturen hatte und die Fake-Laura im schwarzen Sommerkleid einkauft.

Die deutsche Klatsch- und Boulevardpresse ist voll auf die falsche Meldung eingegangen (auch ein österreichisches Online-Portal), es gab aber auch gute Beispiele, die dem Ganzen nicht getraut haben. Ein Grund mehr, um nicht allem zu trauen, was man im Internet so findet. (Thorben Pollerhof, 2.2.2022)