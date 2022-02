Bildungsminister verweist auf dominierende Pandemieaufgaben. Bekleidungsvorschrift per Erlass wie im Sideletter laut Verfassungsjurist Mayer nicht möglich

Im aufgetauchten türkis-grünen Sideletter steht – auf unbedingten Wunsch der ÖVP, die Grünen sagen, wegen der "Psychologie" der Volkspartei – ein Kopftuchverbot für Lehrerinnen, das der Bildungsminister per Erlass verhängen soll. Foto: imago images

Der türkis-grüne Tresor ist geöffnet, und alle wissen jetzt, welche Koalitionsgeheimnisse eigentlich hätten verborgen bleiben sollen: Und nun? Was passiert damit? Vor allem ein Punkt ist koalitionsintern komplex, weil ÖVP und Grüne dazu konträre Positionen vertreten: "Im Wirkungsbereich des Bildungsministeriums wird im Wege des Erlasses ein Kopftuchverbot für Lehrerinnen im Laufe der Legislaturperiode eingeführt." Wird es das?

Für die Grünen gilt das Kopftuchverbot als "No-Go". Vizekanzler und Parteichef Werner Kogler war von Anfang an bemüht, den ins Nebenregierungsprogramm verräumten Passus – im Gegensatz zu fein austarierten Postenbesetzungen – als vernachlässigbare Petitesse darzustellen: "Wir haben das erfolgreich wegverhandelt – und zur Psychologie der ÖVP ist dann dieser Satz stehen geblieben. Aber es hat keine reale Bedeutung. Es ist de facto ein Nullum", richtete er dem Koalitionspartner via Im Zentrum im ORF aus.

Für die Grünen "komplett irrelevant"



Alles bestens aus grüner Sicht also. So sieht es auch Bildungssprecherin Sibylle Hamann. Hat sie vom Kopftuchverbot im Sideletterformat gewusst? "Nein. Aber dass es da drinsteht, ist komplett irrelevant", sagt sie. "Es war allen klar, dass so ein ministerieller Erlass nicht durchgeht und dass sie es nicht machen werden. Kein Mensch hat das je versucht, Minister Heinz Faßmann ist das Thema zu keiner Zeit angegangen. Und ich bin heilfroh, dass wir es weggekriegt haben aus der Diskussion, weil diese unselige Kopftuchdebatte schadet nicht nur uns politisch, sondern auch den Mädchen und Frauen, um die es geht."

Ist das auch die Lesart der ÖVP, die den Passus unbedingt verankert haben wollte, und sei es nur oder zumindest in der Nebenvereinbarung hinter den Kulissen? Was sagt sie zur Etikettierung der Kopftuchpassage als Psychokrücke für die Volkspartei, als koalitionäres "Nullum"?

Für die ÖVP ein Erbstück aus der Kurz-Zeit

Im Moment stellt dort niemand Ansprüche auf diesen Restposten aus Sebastian Kurz’ Amtszeit. Auf STANDARD-Anfrage hieß es dazu aus der Parteizentrale, Generalsekretärin Laura Sachslehner schließe sich Kanzler und Parteichef Karl Nehammer (ÖVP) "vollinhaltlich" an, der am Mittwoch verkündete, dass es mit ihm in künftigen Regierungen keine Geheimvereinbarungen geben werde.



Bildungsminister Martin Polaschek wiederum, der das Ganze ja im Alleingang erlassen sollte, sagte auf STANDARD-Anfrage: "An erster Stelle steht aktuell die Bekämpfung der Pandemie und der schrittweise Weg zurück zur Normalität in den Schulen und an den Universitäten. Ein Kopftuchverbot hat vor diesem Hintergrund derzeit keine Priorität."

Für den Verfassungsjuristen ohne Gesetz unmöglich

Bleibt noch die rechtliche Frage: Könnte ein Minister überhaupt ein Kopftuchverbot für Lehrerinnen erlassen? "Nein, das wäre nicht möglich", sagt Verfassungsjurist Heinz Mayer im STANDARD-Gespräch: "Bekleidungsvorschriften können nicht im Erlassweg verankert werden. Das muss entweder ein Gesetz sein oder eine Verordnung, die auf ein Gesetz gestützt werden kann. Nur das Kopftuch zu verbieten, halte ich überhaupt für unzulässig, weil es diskriminierend ist, wenn religiöse Bekleidungsstücke für andere Religionen zulässig bleiben." (Lisa Nimmervoll, 2.2.2022)