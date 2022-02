Der Spielraum für den aktuellen geldpolitischen Kurs der EZB wird immer kleiner. Die Märkte warten auf die Strategie von EZB-Chefin Christine Lagarde. Foto: imago images/Hannelore Förster

Frage: Die Inflation ist in der Eurozone im Jänner auf 5,1 Prozent gestiegen. Warum sind die Preise nun so hoch?

Antwort: Es sind vor allem die explodierenden Energiepreise, die die Euroraum-Inflation zu Jahresbeginn auf ein neues Rekordhoch getrieben haben. Für Energie mussten Konsumenten im Jänner 28,6 Prozent mehr bezahlen, im Dezember lag das Plus bei 25,9 Prozent. Rechnet man die Energie heraus, hätten die Verbraucherpreise im Jänner nur um 2,6 Prozent zugelegt, nach 2,8 Prozent im Dezember. Verteuert haben sich zuletzt aber auch unverarbeitete Lebensmittel (plus 5,2 Prozent) und Dienstleistungen. Vor allem gestiegene Transportkosten werden nun laufend an die Kunden weitergegeben, was Produkte verteuert.

Frage: Wurde die Inflation auf diesem hohen Niveau erwartet?

Antwort: Nein. Experten hatten einen Rückgang auf 4,4 von 5,0 Prozent im Dezember erwartet. 5,1 Prozent Inflation sind der höchste Wert seit Beginn der Euro-Statistik 1997. In Italien ist die Inflation auf 5,3 Prozent gestiegen und hat damit den höchsten Stand seit der Einführung des Euro erreicht.

Frage: Damit entfernt sich die Inflation immer weiter vom Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB), die eine Rate von 2,0 Prozent als optimalen Wert für die Wirtschaft anpeilt.

Antwort: Das ist richtig. Die EZB hatte sich im vergangenen Sommer mit der Änderung des Inflationsziels zwar mehr Spielraum verschafft. Vor der Änderung hatte sie eine Inflation von "unter, aber nahe an zwei Prozent" als Wert für eine mittlere Preisstabilität festgemacht. Seit Juli 2021 sieht die EZB diese nun bei zwei Prozent gegeben. Das Inflationsziel von zwei Prozent ist symmetrisch – das heißt, negative Abweichungen von diesem Zielwert sind ebenso unerwünscht wie positive. Die aktuellen Teuerungsraten sind mittlerweile also weit vom EZB-Ziel entfernt.

Frage: Kommt die EZB nun unter Druck und wird so wie die US-Fed die Zinsen erhöhen?

Antwort: Bisher hatte die EZB verlautet, dass Zinserhöhungen 2022 unwahrscheinlich sind. EZB-Chefin Christine Lagarde hatte aber zuletzt betont, dass das nur gelte, wenn sich die Datenlage nicht ändere. "Die Daten haben sich jetzt aber verändert", sagt Raiffeisen-Chefanalyst Peter Brezinschek. Lagarde werde demnach Erklärungsbedarf haben, denn nach dem vom EZB-Stab entworfenen Szenario sollte sich die Inflation 2022 stabilisieren und es schrittweise zu einem Rückgang der Teuerungsrate kommen. Mit den Jännerzahlen dürften nun aber die Stimmen – etwa aus Deutschland (der größten Volkswirtschaft im Euro-Raum) – noch lauter werden, die eine zügige Abkehr von der jahrelangen ultralockeren Geldpolitik fordern. "Die Notenbank solle die massiv gestiegenen Inflationsrisiken endlich anerkennen und geldpolitisch den Fuß vom Gas nehmen", sagt etwa Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer.

Frage: Wird die EZB nun die Zinsen erhöhen?

Antwort: Die Erwartungen dazu sind unterschiedlich. Selbst innerhalb der EZB scheiden sich zu diesem Thema die Geister. Angesichts des Kaufkraftverlustes dürfte die steigende Teuerung nun wohl auch denjenigen Notenbankern die Sorgenfalten ins Gesicht treiben, die bisher für eine Beibehaltung des geldpolitischen Kurses votiert haben. Dass die EZB bei ihrer im Dezember verlautbarten Strategie bleibt, heuer weitgehend an ihrer lockeren Geldpolitik festzuhalten und ihre massiven Anleihen-Zukäufe nur langsam zu reduzieren, wird wohl nicht halten. Inzwischen wetten Investoren gegen diese Strategie und preisen für dieses Jahr bereits zwei Zinserhöhungen ein. "Die EZB wird heuer was machen müssen", sagt Brezinschek. Der Raiffeisen-Chefanalysten erwartet, dass die Notenbanker im ersten Halbjahr den Markt beobachten, bleibt die Teuerung bei über vier Prozent, werde wohl ein Zinsschritt folgen.

Frage: Was würden höhere Zinsen bedeuten?

Antwort: In einem ersten Schritt würde die EZB sich wohl vom derzeit negativen Einlagenzinssatz ("Strafzins für Banken", liegt bei minus 0,5 Prozent) verabschieden, glaubt Brezinschek. Würde der Leitzins um 0,25 Prozent angehoben, wäre das Zinstief zwar vorbei. Im Vergleich zum Inflationsziel wäre der Zins- und Renditeanstieg aber gering. "Es bliebe vorerst bei negativen Realzinsen", sagt Brezinschek. Sparer würden von einem ersten Zinsschritt also nichts merken, Kreditnehmer jedoch auch noch nicht. Höhere Zinsen würde auf lange Sicht aber zu einer moderateren Nachfrage führen. Sinkt die Nachfrage und stabilisieren sich die Lieferketten, würde das den Preisdruck reduzieren. (Bettina Pfluger, 3.2.2022)