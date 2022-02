Tommy Lee (Sebastian Stan) bleibt nicht ganz der Ungustl, als der er zunächst eingeführt wird. Und Lily James gelingt es, sich Pamela Anderson nicht nur äußerlich anzuverwandeln, sondern sie uns als vorverurteilte, wesentlicher Rechte beschnittene Frau näherzubringen. Foto: Hulu, Erin Simkin

Ein Sexvideo geht um die Welt: "Pam & Tommy" auf Disney+ – Die achtteilige Serie erzählt mit Lily James, Sebastian Stan und Seth Rogen Erstaunliches über das vielleicht berühmteste Sexvideo der Welt

Corona: ORF will mit Mitarbeitern ohne 2G-Nachweis über ihre Beschäftigung "Gespräche führen" – FPÖ kritisiert "Streichung der Entgeltfortzahlung" – Laut ORF kein Thema: "Tätigkeit an Gegebenheiten anpassen" – ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe setzt auf 2,5G, Servus TV auf 3G

US-Talkshow: ABC suspendiert Whoopi Goldberg nach Äußerungen zum Holocaust – Schauspielerin sagte in "The View", beim Holocaust sei es "nicht um Rasse" gegangen. Nach Kritik entschuldigte sie sich via Twitter

TV-Tagebuch: Youtuber Marvin mit seinem Laura-Müller-Fake: Hauptsache, schwanger – Glaubt nicht alles, was ihr im Internet seht!

Bescheid: Russischer Sender RT muss deutschsprachiges TV einstellen – Deutsche Medienregulierungsbehörde: Keine erforderliche Zulassung

IT-Business: Werbeeinnahmen und Cloud lassen Gewinne bei Google sprudeln – Weltweit verkauft kein Unternehmen so viel Werbung im Internet wie der US-Konzern

Auftakt: Start von "Soko Linz" in ORF 1 sahen rund 869.000 Zuschauerinnen und Zuseher – ORF/ZDF-Krimiserie mit Katharina Stemberger und Daniel Gawlowski stellte sich mit dem Fall "Judas" vor – Der Marktanteil lag bei 27 Prozent

RTL-Show: Linda Nobat muss das Dschungelcamp verlassen – Die Dschungelcamper mussten bei einem Spiel ihre Persönlichkeiten einschätzen, was nicht ohne Streit ablief

Switchlist: Die zweigeteilte Frau, Mein perfektes Ich, China – die überwachten Spiele: TV-Tipps für heute Abend Mittwoch.

Einen entspannten Abend wünscht die Etat-Redaktion.