Paralympics: Weg mit dem Mitleid, her mit der Anerkennung

Böse, also zynische Zungen freuen sich "besonders auf die Schlusszeremonie" der Olympischen Spiele in Peking. Und ganz ehrlich: So blöd ist das gar nicht. Denn wenn am 22. Februar der Vorhang hinter den Spielen fällt, stehen die Paralympics in den Startlöchern. Start ist am 3. März. Vor den Paralympics 2021 in Tokio sagte ÖPC-Generalsekretärin Petra Huber im STANDARD-Interview: "Olympische Spiele und Paralympics sind gleichwertig." Recht hat sie.

Mit Freude erinnere ich mich an meine Reise zu den Paralympics 2018 nach Pyeongchang. Es waren meine ersten Paralympics, die anfängliche Behutsamkeit wich rasch, wurde zu Respekt und Anerkennung. Am Flughafen vor der Rückreise notierte ich mir: "Mitleid ist kein Respekt." Das gilt noch heute. Die Leistungen der Athletinnen und Athleten mit Behinderung müssen als das bewertet werden, was sie sind: sportliche Höchstleistungen. Ohne bemitleidenswerten Unterton, ohne Fokus auf die Tragik der individuellen Lebensgeschichten. Es ist so wie zwei Wochen zuvor: Es geht ums Gewinnen und Verlieren, vierte Plätze sind wurscht, was zählt, ist das Bling-Bling um den Hals. (Andreas Hagenauer, 3.2.2022)

