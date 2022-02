Die Kritik von jüdischen Gemeinschaften in Europa und den USA am neuen Amnesty-Bericht mehrt sich. Foto: AP/Maya Alleruzzo

Nach der Veröffentlichung des Amnesty-Berichts, der Israel vorwirft, ein "Apartheid-Regime" gegen die Palästinenser errichtet zu haben, mehrt sich Kritik von jüdischen Gemeinschaften in Europa und den USA. Auch Politiker gehen auf Distanz.

So teilen etwa die Israelitische Kultusgemeinde in Österreich und der Zentralrat der Juden in Deutschland die Auffassung, dass es sich bei dem Bericht von Amnesty um antisemitische Propaganda handelt.

Die Kritik richtet sich vor allem gegen die Tatsache, dass der Bericht sich nicht nur auf gegenwärtige Menschenrechtsverletzungen fokussiert, sondern dem Staat Israel vorwirft, seit seiner Gründung im Jahr 1948 auf Segregation, Vertreibung und Unterdrückung von Palästinensern ausgerichtet zu sein.

Kritiker sehen darin einen Versuch, Israel de facto die Existenzberechtigung abzusprechen. Amnesty weist das zurück. "Wir sagen nicht, dass Israel von Anfang an ein Apartheidsystem errichtet hat", sagt Amnesty-Forschungsleiter Philip Luther zum STANDARD. "Wir sagen nur, dass es jetzt eines gibt."

Das Jahr 1948 werde im Bericht zwar immer wieder erwähnt, diene aber nur als Hintergrund, "dass gewisse Handlungen wie etwa Enteignungen eine lange Geschichte haben". Der NGO gehe es jedenfalls nicht darum, Israel das Existenzrecht abzusprechen. "Viele dieser Kritiker haben den Bericht gar nicht gelesen", meint Luther. Und wenn sie ihn doch gelesen hätten, dann "ist das eine bewusste Missinterpretation".

Jüdische Perspektive fehlt

Tatsächlich nimmt der Bericht immer wieder Bezug auf die Entstehungsgeschichte Israels. Aus Sicht der Palästinenser wird sie als traumatischer Einschnitt empfunden, der in Massenflucht und Vertreibung mündete. Der Bericht greift das auf, stellt dem aber nicht die jüdische Perspektive entgegen und blendet auch die Verantwortung der arabischen Nachbarstaaten aus.

Auch in Bezug auf aktuelle Geschehnisse fokussiert der Bericht allein auf israelische Menschenrechtsverletzungen, spart den Terror der Islamisten jedoch aus. Auf den Vorwurf, dass das eine einseitige Perspektive sei, sagt Luther, dass die NGO "sich laufend mit Menschenrechtsverstößen seitens der Palästinenserbehörde und der Hamas beschäftigt und sie anprangert. All dieses Material ist einsehbar auf unserer Webseite." Der Fokus dieses Reports liege aber anderswo.

Dass sich vor allem die jüdischen Gemeinschaften angesichts des stark ansteigenden Antisemitismus in Europa und den USA von stark polarisierender Israelkritik unter Druck gesetzt fühlen, versteht Luther. Den Opfern dieser Attacken sei aber nicht geholfen, wenn man "jede Kritik an Israel als antisemitisch brandmarkt". (Maria Sterkl aus Jerusalem, 2.2.2022)