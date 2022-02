IRLAND

Kein Homeoffice, keine Abstände, kein 3G: Irlands Premier Micheál Martin durfte am 22. Jänner von einem "guten Tag" sprechen. Die Fallzahlen waren auf der so grünen wie gut durchgeimpften Insel zuvor massiv abgesunken, der "Omikron-Sturm", so sagte Martin, sei vorbei. Zumindest bisher ist es auch danach ruhig geblieben – jedenfalls im Vergleich mit anderen EU-Staaten. Noch immer stecken sich rund 4500 Irinnen und Iren pro Tag an. Doch was vor Omikron durchaus Grund zur Sorge gewesen wäre, macht der Dubliner Regierung derzeit wenig Kopfzerbrechen. Die Spitalszahlen sinken – zumindest vorerst – trotz der Öffnungsschritte. Seit wenigen Tagen geht es mit den Infektionen wieder leicht nach oben. Die Virus-Sturmwarnung ist vielleicht noch nicht ganz verhallt.

GROSSBRITANNIEN

Da sind sie also wieder, die schrägen Briten: Während sich die Corona-Maßnahmen fast aller europäischer Staaten bisher eher in Nuancen, Zeitpunkt und Intensität unterschieden, fährt die Insel seit Sommer eine ganz andere Strategie. Premier Boris Johnson und seine Regierung setzten schon damals auf den Effekt der erfolgreichen Impfkampagne und riefen am 19. Juli den "Freedom Day" aus – den Tag, an dem alle Maßnahmen fielen. Viele Briten feierten ihre Freiheit, die Infektionszahlen stagnierten auf hohem Niveau, etwas mehr als Hundert Corona-Tote am Tag nahm man in Kauf. Im Dezember war es dann vorbei, Omikron zwang Johnson zu Verschärfungen. Einen zweiten "Freedom Day" gab es am 27. Jänner. Ob sich das Spiel noch einmal wiederholt, ist abzuwarten.

SPANIEN

Noch sind die Regeln relativ streng: Maskenpflicht oft auch im Freien, limitierte Plätze in Restaurants und an anderen Freizeitorten. Aber: Spanien setzt auf die Hoffnung. Premier Pedro Sánchez lässt einen Plan dazu ausarbeiten, wie nach der aktuellen Omikron-Welle mit Corona umgegangen werden soll. Unter dem oft missverstandenen Schlagwort der Endemie – also des mehr oder weniger hingenommenen Vorhandenseins eines Virus in der Bevölkerung – will Spanien dann Corona-Fälle so ähnlich behandeln wie heute schon die Grippe: keine Nachverfolgung, keine verpflichtenden Tests, Stichprobenaufnahme in Labors. Noch ist es nicht so weit, die Zahlen geben dem gut durchgeimpften Land aber Hoffnung: Sie sinken beständig seit Mitte Jänner.

NIEDERLANDE

Mit Erstaunen blickten viele in den vergangenen Wochen auf die Niederlande. Das Land befand sich seit dem 18. Dezember für mehrere Wochen in einem der strengsten Lockdowns in Europa. Und die Zahlen – stiegen dennoch weiter an. Oder genauer gesagt: Die erste, noch durch die Delta-Variante ausgelöste Welle ebbte bis Ende Dezember durchaus etwas ab – seither geht es aber mit Omikron nur noch nach oben. Vergangene Woche beschloss Premier Mark Rutte dann, wie er sagte, einen riskanten Schritt: Weil der Lockdown bisher wenige brachte, ist er seit vorigem Mittwoch entschärft. Folgen lassen sich nicht ausmachen – die niederländischen Zahlen sind zuletzt weiter kontinuierlich gestiegen.

DÄNEMARK

Die Logik der dänischen Regierung klingt simpel. Die Corona-Maßnahmen waren nötig, weil die Erkrankungen ein Risiko für das weitere Funktionieren der Gesellschaft darstellten – so hatte man es bisher gesehen. So sieht man es nun aber nicht mehr. Denn dank guter Impfquote und geringerer Gefahr durch die Omikron-Variante hält es die dänische Regierung von Premierministerin Mette Frederiksen nun für vertretbar, fast alle Covid-Regeln fallenzulassen. Das sorgte für gespaltene Reaktionen (siehe oben) und ist wohl nur mit Blick auf die entspannte Lage in den Intensivstationen zu rechtfertigen. Unsicherheit schafft allerdings die neue Omikron-Variante BA.2, die in Dänemark besonders grassiert.

BULGARIEN

Die Zahlen sehen auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aus. In Bulgarien sind die Corona-Infektionen zuletzt nur in geringerem Maße angestiegen als anderswo. Allerdings hat die Vergangenheit gezeigt: Im Schwarzmeerstaat dürften es einen Zahlen-Eisberg geben. Denn schon bisher stand relativ geringen offiziellen Infektionswerten dort die höchste Übersterblichkeit in der EU gegenüber. Das hat nicht nur, aber wohl auch mit dem Vertrauen in den Staat zu tun. Dieses ist in Bulgarien äußerst gering, offizielle Verlautbarungen werden meist nicht für bare Münze genommen. Und das wiederum hat nicht nur eine relativ laxe Einhaltung von Maßnahmen zur Folge, sondern auch eine sehr geringe Impfwilligkeit: 28 Prozent sind voll geimpft, geboostert sind acht Prozent. (mesc)