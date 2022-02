Die SPÖ montiert in Oberösterreich die Parteichefin Birgit Gerstorfer ab

Auf die SPÖ ist wirklich Verlass. Kaum gerät die ÖVP in die Bredouille, seien es Postenschacher, Korruptionsvorwürfe oder unanständige Geheimabsprachen, zeigt die SPÖ lautstark auf und ruft: Hier! Als ob die SPÖ von der ÖVP engagiert worden wäre, im entscheidenden Moment ein Ablenkungsmanöver zu starten.

Die oberösterreichische SPÖ Parteichefin Birgit Gerstorfer. Foto: APA/BARBARA GINDL

Da sind die burgenländischen Genossen ein Garant, wenn es darum geht, Personaldiskussionen anzuzetteln. Aber auch der Parteizentrale fällt im entscheidenden Moment gerne das Falsche ein. Sebastian Kurz in Bedrängnis? Da präsentiert die SPÖ gleich ihre Vorschläge, wie Ausländer schneller zur Staatsbürgerschaft kommen. Damit es was zum Reden gibt.

ÖVP und Grüne haben einen Sideletter? Die SPÖ montiert in Oberösterreich die Parteichefin ab. Wegen einer missglückten Impfkampagne. Im Ernst jetzt? Natürlich steckt etwas anderes dahinter, das Kräftemessen zwischen Gewerkschaft und Parteiführung hat die Gewerkschaft für sich entschieden. Birgit Gerstorfer hat ihren Kritikern mit der Impfkampagne nur den Hebel gereicht, sie endlich loszuwerden.

Die Parallelen zu Wien sind unübersehbar: Männer sind mit der Frau an der Spitze unzufrieden. Auch Pamela Rendi-Wagner ist in der SPÖ schon lange umstritten. Die Vorgänge in Linz müssten ihr eine Warnung sein, wie schnell die Demontage umgesetzt werden kann: von einem Tag auf den anderen. (Michael Völker, 2.2.2022)