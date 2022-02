Der Tennisstar gab an, am 16. Dezember 2021 positiv auf Corona getestet worden zu sein, sechs Tage später negativ. Daran gab es immer wieder Zweifel

Die Djokovic-Causa ist wieder um ein Kapitel reicher. Foto: REUTERS/Stevo Vasiljevic

Belgrad – Die serbische Staatsanwaltschaft hat eine Anzeige zurückgewiesen, wonach der Tennis-Weltranglistenerste Novak Djokovic falsche PCR-Tests auf das Coronavirus für seine Einreise nach Australien benutzt habe. Die Ergebnisse der Tests seien authentisch, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung der Behörde. "Es wurde festgestellt, dass Novak Djokovic mehrfach getestet wurde, und dass die Bescheinigungen über die Testergebnisse vom 16.12.2021 und 22.12.2021 gültig sind."

Der nicht gegen Covid-19 geimpfte Djokovic hatte versucht, über eine Ausnahmegenehmigung an den Australian Open teilzunehmen. Der 34-jährige Serbe verwies darauf, dass er von einer Infektion genesen sei und führte dabei einen positiven Test vom 16. Dezember und ein negatives Zertifikat sechs Tage später an. Daran gab es immer wieder Zweifel.

Immer wieder angezweifelt

So sorgte unter anderem der QR-Code des positiven Tests für Verwirrung. Scannte man diesen Mitte Jänner ein, zeigte dieser in einzelnen Fällen ein negatives Testergebnis an, in anderen Versuchen wieder ein positives. Was dahintersteckt, ist unklar.

Zudem sorgten Fotos von Djokovic bei Auftritten für Diskussionen, die am Tag des angegebenen positiven PCR-Tests und an den Tagen danach aufgenommen wurden: Djokovic bei einer Veranstaltung der serbischen Post, wo er eine Briefmarke mit seinem Konterfei in die Kameras hält, Djokovic mit Kindern und Jugendlichen in seiner Tennis-Akademie und Djokovic bei einem Foto-Shooting der französischen Sportzeitung "L'Equipe" – nur zwei Tage nach dem nun ins Feld geführten positiven Corona-Test und stets ohne Masken.

Djokovic gab später an, dass er beim "L'Equipe"-Interview bereits von seinem positiven Testergebnis wusste und den Termin dennoch nicht abgesagt hatte. Er habe lediglich Abstand gehalten und seine Maske nur für den Fotografen abgesetzt. "Obwohl ich nach dem Interview nach Hause bin und mich für die vorgeschriebene Dauer in Isolation begeben habe, war das, nach genauerem Nachdenken, eine Fehleinschätzung, und ich sehe ein, dass ich diese Verpflichtung hätte verschieben sollen."

Letztlich wurde Djokovic das Visum annulliert. Der Titelverteidiger musste schließlich nach einem Gerichtsstreit kurz vor Turnierbeginn aus Australien ausreisen. (APA, dpa, 2.2.2022)