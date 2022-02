[Corona-Livebericht] Wien berät weiteres Corona-Vorgehen

[Gesetz] Bundesrat macht heute voraussichtlich Weg für Impfpflicht frei

[Wirtschaft] Wie sehr hohe Inflation und niedrige Zinsen die EZB unter Druck bringen

[Kommentar] Zinsen Heben, Schecks für alle: Gegen Inflation hilft kein Aktivismus

[Analyse] Iran-Deal vor der entscheidenden Runde

[Polen] Polnische Frauen holen sich Hilfe für Abtreibungen in Österreich

[Kolumne von Florian Scheuba] Betrug und Selbstbetrug

[Forschung Spezial] Welche Wertesysteme hinter der Google-Suche stecken

[Ukraine] Weiter Bemühungen um friedliche Lösung im Ukraine-Konflikt

[TV-Tagebuch] Ernüchtert von der Realität österreichischer Politik: Richter-Präsidentin Matejka in der "ZiB 2"

[Diplomaten] US-Geheimdienstbericht: Elektromagnetische Energie könnte Havanna-Syndrom auslösen

[Wetter] Südlich des Alpenhauptkammes zeigt sich den ganzen Tag neben dichteren Wolken die Sonne zumindest zeitweise. Während im Osten der Tag örtlich mit Sonnenschein startet, dominieren im Westen und Norden Österreichs bereits dichte Wolken. Hier regnet es außerdem örtlich. In Salzburg und Oberösterreich kann es stellenweise zu Glätte kommen. Nach und nach breiten sich die Wolken und der lokale Regen auch auf den Osten aus. Die Schneefallgrenze steigt nachmittags auf Lagen oberhalb von 1000 bis 1500m Seehöhe. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Bergland anfangs noch lebhaft aus Südwest bis Nordwest. Tagsüber lässt der Wind aber deutlich nach. Frühtemperaturen minus 5 bis plus 4 Grad, Tageshöchsttemperaturen 4 bis 11 Grad, mit den höchsten Werten in Vorarlberg.

[Zum Tag] 1690: In der britischen Massachusetts Bay Colony kommt das erste Papiergeld in Amerika in Umlauf.