In London forderte nicht nur Tobias Ellwood (im Bild) den Rücktritt von Johnson. Auch einige Demonstranten trafen sich auf den Straßen. Foto: Reuters/HENRY NICHOLLS

London – Die ersten Schläge im Partygate-Skandal sind verdaut, doch der britische Premier Boris Johnson wankt immer noch heftig. Nach einem Zwischenbericht zu diversen Lockdown-Partys an seinem Amtssitz fordern mittlerweile auch viele Abgeordnete der eigenen Partei seinen Rücktritt. Im Bericht von Sue Gray zu den verbotenen Lockdown-Partys im Regierungssitz war von "Führungsversagen" und mangelnden Urteilsvermögen die Rede.

Längst hat der Skandal nicht nur in der Opposition für Entrüstungsstürme gesorgt – auch innerhalb der Torys droht Johnson noch immer ein Rücktrittsvotum. Doch der Weg dorthin ist nicht so einfach: Erst wenn 54 der 359 konservativen Abgeordneten Johnson via Brief das Misstrauen aussprechen, muss sich der Premier einer Abstimmung in seiner Partei stellen. Dann braucht es eine Mehrheit der konservativen Unterhausabgeordneten, um ihn tatsächlich aus seinem Amt zu entfernen. Die Briefe müssen beim zuständigen Leiter des Hinterbänkler-Ausschusses "1922", Graham Brady, einlangen. Wie viele dort schon bisher angekommen sind, weiß nur der Vorsitzende selbst. Öffentlich äußert er sich erst, wenn die Marke von 54 erreicht ist.



Parteikollegen fordern Rücktritt

Doch selbst kündigten diese Woche mehrere Konservative diesen Schritt öffentlich an. Am Dienstag war es zunächst Peter Aldous, der seit 2010 als Abgeordneter der Torys im Unterhaus sitzt. Nach langem Überlegen ("soul-searching") sei er zu dem Schluss gekommen, dass der Premierminister zurücktreten sollte, gab er auf Twitter bekannt. "Ich habe noch nie so einen Schritt gemacht", aber es sei im besten Interesse des Landes.

Am Mittwoch folgte dann sein einflussreicher Parteikollege Tobias Ellwood, der bereits seit 2005 im Parlament ist. "Es ist an der Zeit, dieses Problem zu lösen, damit die Partei wieder regieren kann", sagte er.

Der langgediente Konservative Roger Gale machte auf Twitter ebenfalls keinen Hehl aus seiner Position in Sachen Partygate: Der Premier habe ganz klar das Parlament in die Irre geführt. "Er muss die Konsequenzen daraus ziehen", schrieb er.

Ebenso schlussfolgerte Douglas Ross, der seit rund fünf Jahren im Parlament sitzt: "Leider ist seine Position nicht weiter haltbar." Mit ähnlichen Worten äußerte sich auch Parteikollege Andrew Bridgen in der Zeitung "Telegraph": "Traurigerweise ist seine Position unhaltbar", schreibt er da. Zu einer guten Führung gehörten nicht nur Titel oder große Entscheidungen, sondern auch "ein moralischer Kompass".

Auch Anthony Mangnall könne den Premier nicht mehr unterstützen, wie er auf Twitter bekannt gab. Seine "Aktionen und Unwahrheiten" würden die "exzellente" Arbeit anderer Kollegen überschatten. Gary Street, bereits seit 1992 im Parlament vertreten, versuchte sich auf die Seite der "Mehrheit der britischen Öffentlichkeit" zu schlagen: Diese habe große Opfer gebracht. Mit den Aktivitäten in der Downing Street sei das nicht vereinbar.

Öffentliche Kritik

Zudem haben mehrere Abgeordnete zwar noch nicht öffentlich zugegeben, ein Misstrauensvotum beantragt zu haben, sich aber sehr kritisch über Johnson geäußert. Dazu gehören unter anderem Theresa May und Aaron Bell.

The Telegraph

(red, 3.2.2022)