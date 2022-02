Der Firmensitz ist für die Zuständigkeit der Gerichte nicht unbedingt entscheidend. Foto: APA/dpa/Michael Kappeler

Unternehmen können dort vor Gericht ziehen, wo sie geschädigt wurden. Das muss aber nicht immer der Firmensitz sein, wie ein aktueller wettbewerbsrechtlicher Fall vor dem Obersten Gerichtshof (OGH) zeigt (OGH 23.11.2021, 4 Ob 178/21m).

Anstiftung zum Vertragsbruch

Ein österreichischer Verlag hatte den Erwerb eines deutschen Unternehmens geplant. Letztlich erfolgte der Verkauf allerdings an einen deutschen Konkurrenten. Die Österreicher fühlten sich geschädigt, weil die Deutschen – so die Argumentation – die exklusiven Verkaufsverhandlungen torpediert hätten.

Der österreichische Verlag klagte daraufhin das deutsche Unternehmen in Linz und stützte sich dabei auf eine Bestimmung im europäischen Gerichtsstandsübereinkommen. Demnach darf der Kläger dort vor Gericht ziehen, wo er geschädigt wurde. Und das sei bei einer Firma, die in Österreich ihren Sitz hat, nun einmal Österreich – selbst dann, wenn sich der eigentliche Sachverhalt im Ausland abspielte.

Primärschaden in Deutschland

Die Gerichte ließen sich von dieser Argumentation allerdings nicht überzeugen: Der behauptete Wettbewerbsverstoß habe sich allein in Deutschland zugetragen. Auch der "Primärschaden" sei in Deutschland entstanden. Darauf, dass das geschädigte Unternehmen seinen Sitz in Österreich habe, komme es nicht an.

Bei einem Verstoß gegen den lauteren Wettbewerb – wie hier behauptet – sei vielmehr entscheidend, welcher Markt beeinträchtigt werde. Und das sei im aktuellen Fall Deutschland gewesen. Auch der OGH hat diese Entscheidung nun bestätigt.

"Streittaktisch motiviert"

"Das Höchstgericht schiebt mit der Entscheidung Klagen vor österreichischen Gerichten, die bloß streittaktisch motiviert sind, einen Riegel vor", sagt Aurelius Freytag von der Kanzlei Eversheds Sutherland, der das beklagte Unternehmen vertreten hat. Die Möglichkeit, am Ort des Schadenseintritts zu klagen, sei in der Vergangenheit mitunter "exzessiv interpretiert" worden.

Der OGH hat laut Freytag nun klargestellt, dass der österreichische Firmensitz nicht dafür ausreicht, einen Sachverhalt, der sich rein im Ausland abspielt, vor ein österreichisches Gericht zu zerren. Die Entscheidung spiele auch für künftige Klagen nach dem Immaterialgüterrecht oder dem Persönlichkeitsschutz eine Rolle. (japf, 3.2.2022)