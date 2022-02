Fast 43 Prozent Umsatzplus mit Werbung: Google. Foto: Reuters / Toby Melville

New York/Wien – Die globalen Werbegiganten Google und Facebook wurden 2021 noch ein gutes Stück gigantischer. Die Werbeumsätze von Google legten um fast 43 Prozent auf 209,5 Milliarden Dollar weltweit zu. Nummer zwei Facebook steigerte seine Umsätze – praktisch ebenfalls aus Werbung – im vorigen Jahr um 37 Prozent auf 117,9 Milliarden Dollar.

Zum Vergleich: Die größten Werbeumsätze eines klassischen Medienunternehmens – Comcast mit NBC Universal und Sky – lagen 2021 bei 15,6 Milliarden Dollar. Der Gesamtumsatz des US-amerikanischen Kabel- und TV-Konzerns betrug 2021 116,4 Milliarden – knapp hinter jenem von Facebook.

Entertainmentriese Disney kam 2021 (Geschäftsjahr bis Ende September) auf rund 10,6 Milliarden Dollar.

Teils deutlich über den Werbeumsätzen klassischer Medienhäuser lagen schon in den vergangenen Jahren die Werbeeinnahmen von Bytecance/Tiktok, dem chinesischen Onlinehändler Alibaba und seinem US-Pendant Amazon und dem chinesischen Plattformkonzern Tencent.

1,6 Milliarden Euro in Österreich an Digitalkonzerne

In Österreich setzen globale digitale Onlinekonzerne wie Google, Facebook und Co rund 1,6 Milliarden Euro um, ergeben Hochrechnungen aus der Digitalsteuer für das Fiskaljahr 2021. Das Volumen hat sich nach STANDARD-Berechnungen gegenüber 2020 in Österreich beinahe verdoppelt.

Klassische Werbung in Print, TV, Radio, Plakat und Prospekt kam in diesem Jahr auf rund zwei Milliarden Euro. (fid, 3.2.2022)