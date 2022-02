Arnie als Zeus. Foto: Screenshot Youtube / BMW

"Einen Macchiato für Zeus", ruft der Verkäufer in der Cafeteria aus. Zum Abholen kommt der Göttervater höchstpersönlich – gespielt von Arnold Schwarzenegger. BMW hat mit dem Schauspieler und ehemaligen Gouverneur von Kalifornien gemeinsam mit Salma Hayek den Spot mit dem Titel "Something Electric is Brewing" aufgenommen und veröffentlichte heute einen Teaser. Die beiden treten im Super-Bowl-Werbeclip als Götterpaar Zeus und Hera auf. Die Agentur Goodby Silverstein & Partners inszeniert das "Drama".

BMW USA

